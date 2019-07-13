無視美國制裁威脅 土接收俄導彈防衛系統

（安卡拉、華盛頓13日訊）土耳其無視北約盟國美國的反對和制裁威脅，堅持購入俄羅斯S-400導彈防衛系統，首批部件經已在運抵安卡拉一個空軍基地。北約對土耳其接收俄羅斯導彈系統可引致的後果，表示關注。

土耳其國防部發聲明指，接收了首批S-400部件，其餘的未來幾天陸續抵步，待整套系統能夠運作後，當局就會決定“如何應用”。俄羅斯聯邦軍事技術合作局亦證實已按時間表開始付運部件。

土耳其國營電視台TRT報導指，系統將會由土俄雙方技術人員在穆爾特德空軍基地組裝，再在全國多地部署，地點有待確定。

將於全國部署

卡塔爾半島電視台則報導，系統或會於10月開始運作，並認為這次付運已越過了美國“紅線”，土美齟齬勢必加深。美國早已警告，S-400防空導彈與北約防衛系統不兼容，若土耳其不取消採購計劃，美方將實施經濟制裁，取消土耳其採購美國第五代F-35隱形戰機的合約，並且不再容許土耳其為美國的F-35戰機生產零件。

恐取消F-35戰機合約

S-400導彈防衛系統較美國的愛國者導彈系統能應付更高、更遠的目標，價錢亦較低。俄羅斯軍方自2007年使用至今。消息指，土耳其購入了四營S-400系統，每營有12個發射台、每台可發射四枚導彈。俄媒引述軍方消息人士透露，土耳其在今年夏季完結前，將會接收S-400逾120枚導彈。

這是首次有北約成員國跟俄羅斯有類似軍事交易，令外界關注土耳其跟俄羅斯是否越走越近。