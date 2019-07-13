SpaceX星際飛船原型開測 倫敦到香港32分鐘

（加州13日綜合電）SpaceX 創辦人馬斯克周五上推特宣布最新消息，讓不少關註他的人興奮不已，因為SpaceX星際飛船原型將開始測試。

馬斯克在推特上分享了“星蟲”（Starhopper）進行盤旋測試的時間表。“猛禽引擎已被安裝在星蟲上。目標是在下周二進行盤旋測試”。下周二也恰逢美國太空總署發射阿波羅11號50周年紀念日，阿波羅11號於1969年將人類送入月球表面。

SpaceX正在得州博卡奇卡邨的工廠開發“星蟲”。今年4月的一項測試涉及僅限於為“星蟲”附加了一個猛禽引擎。馬斯克曾發推文稱，這一次，“星蟲”的目標是離地面超過65英尺（20公尺）並向側面移動。預計SpaceX將直播該活動。

此外，這運輸系統也能夠滿足地球上的交通需求。SpaceX在官網寫到，“擁有星際飛船（Starship）與助推器Super Heavy後，大部分人們覺得非常遠的旅程，都將在半小時以內搞定。”例如從洛杉磯到紐約僅需25分鐘，倫敦到香港只需要32分鐘。

SpaceX表示，星際飛船（Starship）與助推器Super Heavy每次發射的價格，將比目前的獵鷹系列要更低，可以用於國際空間站之間運送貨物或者載人飛行。不過，眾所周知，SpaceX一直以來的目標都比這遠大得多，希望在2022年實現飛船登陸火星，2024年實現人類踏足火星。