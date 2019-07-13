建議成立土團始作俑者 納吉：林吉祥圖分裂馬來人





（本同13日訊）前首相拿督斯里納吉揭露，行動黨資深領袖林吉祥就是當初建議成立新馬來政黨與反對黨組成希盟，以便可推翻巫統和國陣的始作俑者。

他說，林吉祥當時在一項聯合會議上，向在場的敦馬哈迪和其他領袖提出上述建議並獲接納，隨後就成立了土團黨結合其他政黨，組成了希盟來對抗國陣。

甫委任為國陣顧問局主席的納吉，昨晚為巫統本同區部代表大會主持開幕致詞時說，這是他首次公開揭露土團黨成立的“由來”，讓大家知道誰是意圖分裂馬來人的指使者。

“我已會見了當初也出席該聯合會議的其中一名代表，這人如今已回歸與我們同在。他多次會見我和告訴我，是林吉祥建議成立土團黨。當時林吉祥是說：‘敦（馬哈迪），不如你成立全新的馬來政黨！’”

他說，言下之意，林吉祥是意圖要推翻巫統和國陣，分裂馬來人，並要利用馬來人來推倒馬來人。

他強調，他可以確定這是事實，不是推測，因在505全國大選，已有10%巫統黨員把票支持了土團黨，而國陣流失的這些票已足於讓國陣被打敗。

“所以事到如今，大家應該可以看清，到底誰才是分裂馬來人，以及一直被行動黨慫恿。”

他說，有鑑於此，他促請巫統黨員別受到影響而加入土團黨，反該合力強化巫統，而只有巫統才能接合伊斯蘭黨的力量，一起拯救馬來人的未來。

當晚出席的巫統領袖包括巫統吉州聯委會主席拿督斯里加米爾和本同區部主席拿督蘇拉雅。納吉較早前也到巴東得臘布勞吉章與500名國陣和巫統黨員會面。