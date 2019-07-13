配合50週年金禧紀念 北海斗母宮迎3神將























（北海13日訊）北海斗母宮配合明年慶祝50周年金禧紀念，特別從台灣瀘州訂制金吒、木吒和哪吒3尊神將，目前由台灣師傅積极給予速成班訓練，期望能來臨的九皇誕參与游行。

北海斗母宮總務曾河樺接受《光明日報》專訪時說，去年8月份該宮理事前往台灣考察台灣制作的神將，今年2月份決定向台灣蘆洲訂制三太子神將，三尊神將的費用約6万令吉。

“台灣蘆洲的三太子神將做工精細，身穿的盔甲繡花和款式特別精美，每尊神將身高超過200公分（包括太子盔），重量達40公斤，需要超過160公分的男子才能支撐，不然三太子的盔甲會拖地。”

理事會將遵循神明指示，會在近期內為金吒、木吒和哪吒3尊神將進行開光儀式，并會安丰在該宮斗母娘娘殿內，每日供奉一杯清水。（TTK）

歡迎民眾加入龍獅神將會

該宮歡迎有興趣參与神將會的民眾，加入北海斗母宮龍獅神將會，壯大組織，目前共有30名神將會會員參与訓練，希望在來臨的農曆九月皇爺誕，能夠穿著三太子神將服參与游行。

他坦言，其實北海斗母宮在5年前，已經有意成立神將組，當時擔心隊員無法承擔神將的重量，所以就選擇外形較為輕盈的電音三太子，重量介于10公斤左右，就連小孩也可以撐起。

他補充，三太子神將与電子三太子的分別是，莊嚴的神將只能在九皇爺誕或神誕參与游行，而電音三太子屬于活潑可愛型，可以參与余興節目表演，神將必須經過開光儀式，電音三太子則沒不必。

張恩榮：甲頭繡梅花 台瀘州三太子神將特色

來自台灣蘆洲清海宮會員張恩榮表示，“甲頭”繡有一朵梅花，是台灣蘆洲三太子神將的特色，臉部和手部皆用樟木雕刻制成，屬于比較傳統的神將，身体則用竹架組成。

“三太子神將的太子盔、服飾和通天管頭飾等，皆依照神格搭配出不同的顏色，色澤鮮豔奪目。”

張恩榮說，制作這三尊三太子時，師傅已經在臉部做了調整，為金吒臉部噴上金漆，木吒則保留樟木的原色，哪吒臉部則是膚色，每尊神將的盔甲亦縫上名字，讓民眾容易辨識。

台灣蘆洲出產的三太子神將，從訂制到成品，需要近4個月時間，包括在樟木雕刻神將臉部和上色、選購零件和配飾等，再安排從台灣運輸至北海。

義務協助組裝神將

張氏和另外2名師傅，即台灣護天宮陳文元會長和合義社陳聰華會長，都是台灣新北市蘆洲區民俗發展協會的成員，從台灣遠道而來，義務性協助北海斗母宮組裝神將，3人共用了2天時間才組裝完畢。

張恩榮說，陳聰華師傅已在日前飛回台灣，他和陳文元師傅則會逗留1個星期，以利用晚上的時段，給予神將會會員指導和運用技巧，讓他們懂得如何控制中心點，以及适應神將的重量。

“剛開始訓練，肩膀會感到特別酸痛，不是每個學員都能快速掌握要訣，最重要的事先能支撐起神將走直線，自行調正和体會，然后再慢慢學習提腳和舉手，無法一步登天。”