持巴冷刀闖咖啡店 失常漢砍死2男











（昔加末12日訊）一名疑是精神失常的男子帶著巴冷刀闖入新村街上的咖啡店，揮刀砍死一名茶客，然後再砍死一名榴槤檔主，警方趕到後將他當場逮捕。

這起慘案於今日傍晚六時許，發生在巫羅加什新村，據悉，嫌犯是一名三四十歲的馬來人，他騎著摩多來到阿羅拉路的新友誼咖啡店後，便拿起巴冷刀，砍向74歲的茶客邱清良。

邱清良被砍傷後逃進店內，其餘茶客也紛紛逃跑，嫌犯仍緊隨在後，追進店里繼續攻擊邱清良，直至他倒地不起才離去。邱清良身中多刀，當場死亡。

茶客身中多刀

過後嫌犯走到另一家咖啡店，向店里的人大聲喊話後，便揮刀砍向椅子和玻璃杯，之後再走到大街的榴槤檔。

61歲的榴槤檔主黃源宏當時正好拿著棍子試圖截停警方巡邏車，卻不小心跌倒，嫌犯便刺向他的腹部。

數名警員迅速制伏兇手，傷者當時雖然清醒，卻因傷勢嚴重，在送院後重傷不治。整個事發過程約10至15分鐘。

咖啡店東主兒子王祚星說，嫌犯在店前大力扭轉摩多油門，嘴里還念念有詞。

“我聽到樓下傳來吵雜聲，便下去看看，只見嫌犯追進店里砍了邱清良多刀，直到他倒地後離開。”

逃跑時跌倒 榴槤檔主遭刺死

巫羅加什前任村長徐文興指出，事發時他和黃源宏正在大街的榴槤檔，還有人提醒他們要小心有瘋漢持刀在街上行走。

不久後，他看到一名男子拿著巴冷刀走到大街的商店，一邊揮刀一邊說“balik（回去）”，他馬上逃進商店里。

他說，嫌犯以為黃源宏拿著棍子是要攻擊他，便揮刀砍人，黃源宏轉身逃跑時不慎跌倒，被嫌犯的巴冷刀刺入腹部。

現任村長林建彪表示，黃源宏被刺傷後仍清醒，警方用巡邏車載送他前往治療，較後便不幸逝世。

“他當時很清醒，我還提醒他要壓緊傷口。”