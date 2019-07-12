陸兆福：寬限3個月 無PSV執照 Grab可上路





（布城12日訊）交通部宣布從即日起,將給予電子召車司機3個月軟著陸(soft landing)期限, 讓他們擁有更充裕時間適應公共交通服務（PSV）的新機制。

交通部長陸兆福今日在內閣會議後召開記者會披露，內閣決定在這3個月期間,讓沒持有PSV 執照的電召車司機仍可繼續提供服務。

他說，在此期間，違例或沒PSV執照的電召車司機將會接獲警告、勸導及教育，以便他們能盡速取得執照，但當局並不會發出傳票。

部長強調，陸路交通局在此期間的執法工作，主要將是以教育角度為出發點。

“截至本月11日為止，已有2萬2981人通過公共交通服務執照考試，當局也發出1萬7596張電召車準證，當中4216張是屬德士司機，1萬3380張是個人交通工具。”

“同樣截至本月11日，陸路公共交通機構已批準31家電子召車服務業者中心（EHO）的中介商業執照(LPP)申請。”

1.9萬人通過PSV考試

陸兆福指出,共有3萬1731人在全國226家汽車駕駛中心報考和參加PSV執照課程及考試，當中2萬5248人完成課程，1萬9891人通過上述考試。

他提及，有1萬6528人參與EHO自行提供的PSV課程，其中3090人通過考試。

部長在記者會上提醒EHO作為合法持有中介商業執照（LPP）者，須遵守一切的條款及條規，即向電召車司機徵收傭金費最高是20%，而透過電召車應用程序運作的德士司機只能收取最多10%傭金。

陸兆福說，當局對EHO的執法工作將如期和全面執行，政府希望所有EHO及電召車司機都可嚴正看待，並遵守所有電召車的條規。

他表示，新措施下，司機須在駕駛中心接受6個小時訓練、並支付200令吉執照申請費，及加上其他各類須遵守的要求，估計約800令吉令的開銷。

出席記者會者包括交通部副部長拿督卡瑪魯丁、秘書長拿督莫哈末凱魯阿迪、陸路交通局總監拿督斯里沙哈魯丁和公共交通機構（APAD）總監阿茲蘭。

徵收超過20%傭金 EHO面對罰款吊牌

陸兆福要提醒所有EHO，不要趁機向電召車司機徵收超過20%傭金，否則，一旦被揭發，不但會面對罰款的懲罰，也將面臨吊銷執照的後果。

他不諱言，一些人會巧立名目來徵收額外的收費，有者除了徵收20%傭金，還要另加5%的“手續費”或“補償費”，這些都是一律不被允許的。

“我們對一些電召車公司試圖玩弄字眼的技倆心知肚明，他們試圖走制度漏洞，我們會有自己的情報，我們也知道是哪一家公司，只是不要點破他們，他們自己應心知肚明，但如果他們試圖測試我們的底線，我們會對他們採取行動。”

寬限3個月非政策U轉

陸兆福強調，當局給予電召車司機3個月軟著陸(soft landing)期限並非是政策上的U轉。

他表示，至今仍有許多電召車司機還在進行獲取公共服務交通執照的過程中，而且該部也不想看到乘客因此受到影嚮。

他說，有許多司機都抱著“最後一分鐘”的心態，盡管該局早已提醒他們不要最後一分鐘才來行動。

“我們也知道，有些公司在搞小動作，企圖逼使政府在此政策上U轉。”

陸兆福披露，就在7月12日限期前一個星期，有數以萬計的電召車司機才忙著報考課程，所以不能期望當局可在短時間內處理好所有的申請。

他直言，雖然該部已給予充裕時間，但對那些抱持“最後一分鐘“心態者而言，時間永遠不夠。

他表示，該部現在再給他們機會，他們須尊重和遵守條例，而執法工作鐵定會即日開始不會展延，而給予“軟著陸”期限，只是要教育他們遵守條規。

詢及是否會有電召車司機支付“台底錢”以便能盡速取得PSV執照的問題，陸兆福籲請知情者挺身而出，向大馬反貪污委員會投報。

針對有司機反映電腦驗車中心（PUSPAKOM）程序繁雜和需長時間等候，甚至還出現要付“台底錢”的情況，部長重申，知情者一定要向該部、反貪會及廉正單位舉報，該部在廉正的課題上絕不妥協。

陸兆福聲稱，陸路公共交通機構（ APAD）將監督有關公司，若他們繼續冥頑不靈，該機構將採取必要的對付他們。

他同時也駁斥有部分電召車司機指控他，輾米“親”該相關電召車公司的說法；他重申，他只是公正和公平的推行政策，偏私任何一方的課題並不存在。