反貪會訴7造追討一馬資金 高庭准頒佈通告挑戰程序

（吉隆坡12日訊）高庭批准反貪會在向其中7個單位或個人追討一馬發展公司相關資金案件上，進行憲報頒布通告第三方可挑戰沒收涉案資金的程序。

其中有兩造，即巫統北根區部及該區部教育局主任依布拉欣阿旺通過代表律師向法庭表示，他們將入稟反對充公資金的挑戰申請；其他五造則對上述程序沒異議。

拉哈基金尋求庭外和解

巫統北根區部代表律師為拿督裡扎哈山，依布拉欣阿旺代表律師則是阿敏烏德曼。他們向法庭聲稱，將分別於本月26及下月22日提出上述申請，後者表示基於今日才接獲當事人作出相關指示，因此需較長時間準備。

另外沒反對的其中一造，即Rahah基金會透過代表律師阿敏烏德曼說，該方已致函總檢察署提出庭外和解協商，因此法官納茲蘭同意展延該造的第三方挑戰程序，直至本月26日的解決方案出爐。

就憲報頒布通告第三方可挑戰沒收涉案資金程序，法官納茲蘭都是批准為期兩個月的時間刊登相關憲報，並擇定9月13日過堂，涉及的四造分別為巫統吉打州聯委會、前人力資源部副部長拿督斯裡依斯邁阿都慕達立、砂拉越州人聯黨及Habib珠寶私人有限公司。

上述四造之中，依斯邁阿都慕達立沒出席，也沒委派代表律師，不過他有致函向總檢察署表示本身對該程序沒異議，另三造則是通過代表律師表達沒有異見，不過他們另外聲明，會保留可挑戰沒收涉案資金程序的權利。

反貪污委員會總共向41個單位或個人追討涉嫌來自一馬發展公司濫用發出的2億7000萬令吉資金，而這項單位及個人都被分批帶上法庭，今日則是其中7造個人或單位，涉及308萬2131令吉金額，其中最大筆款額為巫統吉打州聯委會為105萬4019令吉。

本案代表反貪污委員會的副檢察司為聶哈斯琳。