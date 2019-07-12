投資黃金崩盤 公司威脅會員 報案黑幫對付

（吉隆坡12日訊）約50名投資者申訴，一個M字頭的網絡黃金投資計劃在上個月3日一夜崩盤，捲走逾億美元投資額。投資者懷疑這是一場精心策劃的欺詐騙局，公司負責人迄今不願出來面對投資者，甚至在7月8日發出公告，聲稱能夠退還投資金額給部分投資者，但前提是要他們供出其他已報案者的資料，動機令人費解。

這批來自隆市、怡保、柔佛等各州投資者今日在行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪陪同下，召開記者會。

投資以應用程序操作

其中一名不願具名投資者指出，上述的投資計劃是以應用程序操作，投資者可以登入自己的戶頭進行投資及監督交易起落，首次入場金額為1000美元（約4111令吉），投資風險低，每場交易的折損頂限為3%。

“若以1000美金投資額計算的話，每場交易失利的最多只是損失30美金（約123令吉），每個月能夠獲得5%至8%的回酬，我們認為這樣的報酬率很合理。”

他說，該“M”字頭的投資公司總裁曾登上多本雜志封面，並自詡公司的投資計劃橫跨26個國家，增加投資者對該公司的信心。

然而在6月3日凌晨，該公司進行了一筆投資交易後，投資者發現投資金全部蒸發。讓他們感到震驚的是，按照慣例，投資交易都會在午夜12時前完成，而此次的交易卻反常在凌晨進行，讓投資者措手不及，再者，該場投資竟然沒有設置折損頂限，因此讓他們懷疑是一場騙局。

發現投資金全部蒸發

“之前負責人承諾過每場折損頂限是3%，之後便會自動止損，可是現在是一夜之間蒸發了所有的錢。”

至今，公司高層不斷在逃避問題，沒有給予合理交代。

發通告指所有戶頭已凍結

據悉，公司高層分別在6月4日和5日在網站發出公告，要求投資者給予72小時耐心等待答複，甚至還威脅那些欲拿回錢的投資者不要去報案，否則所有損失自負，因此投資不敢輕舉妄動，只能不斷的觀望。公司卻在6月12日再度發通告，表示所有的戶頭已經凍結，部分投資者們左盼右盼遲遲拿不回錢，最終我們才忍無可忍前往警局報案。

50投資者損失約500萬 全馬報案人數破百

上述召開記者會的50名投資者的損失金額約400至500萬令吉，他們已經報案，全馬報案人數已破百人，但這批投資者相信，還有80%以上的投資者沒有挺身報案。

投資者表示，公司高層曾在微信列出其中10名已報案的投資者的頭像，表示將會找黑幫對付這些人。

公司指會找黑幫對付

與此同時，公司也在近日7月8日發出最新通告，同意退還投資本金給那些在6月2日加注不受崩盤影嚮的投資者，但前提是後者必須要供出那些已報案的投資者資料。

游佳豪：投資前務必三思

行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪提醒，民眾在做出任何投資前，務必要三思，尤其是那些回酬豐厚的投資計劃，按照過往的經驗，投資者想要索回錢是非常困難的。

“現在已經有上百人前往警局報案，希望執法單位能夠進行調查，阻止欺詐案件發生。”

出席記者會的還包括該投訴局成員蘇金發、白添枝、蔡宗榮等。