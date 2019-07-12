朝鮮最高人民會議修憲 金正恩成國家元首

（平壤12日訊）朝鮮外宣媒體《我的國家》昨天公開今年4月修訂的憲法，新憲法明文規定國務委員會委員長“代表國家”，正式將金正恩的法律地位定為國家元首。據美媒分析，這使得金正恩在進行首腦會談或談判協議時，在外交禮節上成為與中國國家主席習近平、美國總統特朗普等國家領袖平等的人物，是金正恩旨在確立朝鮮為正常國家努力的最新事例。

金正恩過去一直被外界稱為“朝鮮最高領導人”。據報道，朝鮮是於今年4月11日舉行第14屆最高人民會議第一次會議，決定修改憲法。

早前即有傳朝鮮會修憲，讓金正恩成為國家元首。新憲法第100條規定，朝鮮國務委員會委員長最高領導者，與最高人民會議常任委員會委員長一樣是“代表國家”，惟國務委員會委員長是對內對外的最高代表，最高人民會議常任委員會委員長的職權則限於受理國書等象徵性的外交事務。

美媒：走向正常國家

平壤於2016年6月亦曾修憲，列明國務委員會委員長是朝鮮最高領導人，但沒有“代表國家”的表述。在這次修憲前，最高人民會議常任委員會委員長行使國家元首的職權。

據彭博社報道，在金正恩與特朗普進一步會晤前，金正恩升任“國家元首”一職有助於讓他與全球其他領導人的互動變得正常，促使朝鮮與其他國家實現外交關係正常化。

彭博社評論稱，隨著這次完成修憲，朝鮮將成為一個可以被信任擁有核武器並不受國際制裁的正常國家。

批評韓向美購F-35戰機 朝警告將研發特種武器

朝鮮昨天透過官方媒體批評韓國向美國購買F-35型戰機，並警告指朝鮮會研發及測試“特種武器”，然後完全摧毀韓國的新武器。

朝中社引述外交部官員指，韓國政府一邊大聲指南北要和解與合作，一邊卻向美國購買武器，形容這是“放肆及可憐”。

該官員指，韓方購買F-35A型戰機的目的無疑是想以軍事實力壓倒鄰近地區，並且是想在緊急時刻打開入侵朝鮮的大門。

韓國軍方早前採購40架F-35A型戰機，其中首批已在3月運抵首爾。

交換朝鮮凍結核武計劃 美考慮暫停制裁18個月

（首爾12日訊）韓聯社昨天引述消息人士報道，美國正考慮暫停對朝鮮實施部分制裁12至18個月，以換取朝鮮廢除其主要核設施，並凍結其整個核計劃；美國考慮的方案是，將暫停實施聯合國禁止朝鮮出口煤炭及紡織品的制裁措施，突破雙方談判僵局。

報道稱，美朝很快將會再度談判，雖然時間地點尚未確定，“但白宮在談判開始後，希望創造條件，促使朝鮮開始實施無核化”，並指若朝鮮以任何方式作弊，就會恢復所有制裁。

消息人士指，如果此方案有效，亦會應用於寧邊以外的核設施，並透過循序漸進方式，直至朝鮮完全放棄核武，屆時所有制裁就會解除。至於驗證和檢查拆除寧邊核設施及凍結核武計劃的部分可能較困難，雙方仍需再詳談。

消息稱，如果朝鮮同意拆除寧邊核設施及完全凍結核武計劃，美國會考慮簽署聲明，宣佈結束1950至1953年爆發的韓戰。此外，美國亦願意讓雙方在各自首都設立聯絡處，並建設獨立管道或辦公室，協助交還美軍陣亡將士遺體。