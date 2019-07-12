財長：1MDB資金 已追回9.25億

（檳城12日訊）財政部長林冠英發文告指出，在國家執法單位努力下，財政部至今已追討回9億2500萬令吉的一馬發展公司（1MDB）資金。

他說，國家執法單位包括反貪會、大馬皇家警察、國家總檢察署以及合作的外國執法單位，目前正緊密合作，冀望追討回更多的舞弊資金，以償還包括聯邦政府未來須承擔利息共高達510億令吉的1MDB債務。

文告說，財政部截至目前成功追討回來各國幣值的1MDB資金約為9億2510萬令吉（當中包括610萬令吉歸還一馬公司基金會Yayasan 1MDB）。

財政部在文告中指出，國陣組織及成員黨如巫統、馬華公會、人聯黨已經收受1MDB的資金，上述政黨的銀行賬戶已被反貪會凍結，以向他們追討1MDB的款項。

另外，文告指歸還至一馬基金會的610萬令吉款項則來自各方，但卻還沒收到任何自立合作社的歸還款項。

“較早前，反貪會已採取行動凍結自立合作社的相關銀行賬戶。”

林冠英強調，上述9億2500萬令吉不包括出售予馬來西亞雲頂有限公司價值1億2600萬美元（約5億2470萬令吉）的平靜號，有關銷售平靜號的款項已於2019年4月23日全部收齊，現存入Sheriff's Stakeholder 賬戶（即馬來西亞一家領先的律師事務所中）為期3個月，以便等候法庭確定有關船舶維護費用為何。

他說，扣除各種費用後，出售平靜號所得的淨利，預計將在2019年8月直接存進一馬公司的“復甦戶頭”（recovery account）或財政部的戶頭，款項將用於償還部分1MDB債務。

詳見列表：

歸還之國家 數額(令吉)

新加坡 9230萬

美國 8億580萬

曼哈頓柏寧酒店5億6780萬令吉

紅岩電影公司2億3800萬令吉

馬來西亞 2700萬

歸還一馬公司基金會610萬令吉

歸還至1MDB 2090萬令吉

共 9億2510萬