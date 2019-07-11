指自己雖不積極爭高職 慕克力未來願任首相

（吉隆坡11日訊）首相敦馬哈迪的兒子兼吉打州務大臣拿督斯里慕克力說，他不會為了爭取首相高職一事而終日汲汲營營，不過，他對此抱持開放的態度，即不排斥未來或出任首相一職，以領導中央政府治理馬來西亞。

慕克力在接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）專訪時也說：“我抱持開放的態度，而這種事需胥視當時的領導層認為我最適合什麼位置。”

他披露，他其實並沒有太多雄心壯志，“不像有些人竭盡心力想要攀上首相之位。”

不過，他在提及此事時，並未直接點名任何領袖。

“我其實並不是那麼的雄心勃勃，我並不像某些人那樣，認為自己有一天一定要成為首相。若有一天，這個國家需要把我安排在聯邦層級的話，我將樂於擔當這份責任。”

《當今大馬》引述他的談話指出，雖然他目前並沒有野心想在公正黨主席拿督斯里安華接棒之後接任首相，但他仍對任何機會抱持開放態度。

“我自己是不會努力想要攀上這個階梯，仿佛認定我有一天一定是首相那樣。”

“父親從未承諾2年後交棒” 慕克力：無確切協議

慕克力說，其父親馬哈迪從未正式答應在出任我國第7任首相並暖席兩年後，就把首相之位交給安華。

“沒有任何協議說必須是兩年，或許曾有這樣的建議，但這並不是白紙黑字或口頭上的協議。”

他聲稱，希盟內部的共識是讓馬哈迪完成振興國家經濟的任務後，才交棒給下一任首相。

“我們應該給他（馬哈迪）足夠的時間去完成他想做的事。雖然我們知道他已很年邁，但他目前還未顯現出疲態。”