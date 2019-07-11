老翁疑遭撞後逃喪命 家屬急尋目擊者

(吉隆坡11日訊）80歲老翁疑被人撞後逃，在送院搶救10天後不治，死者家屬呼籲案發目擊者挺身而出，以提供資料，還原事發經過。

來自增江的死者林秀山於6月9日上午7時至9時左右，在增江北區三間廟前的交通燈處懷疑被摩多撞後逃。

死者的女兒林美花於今日在甲洞行動黨聯邦直轄區公共服務及投訴局主任游佳豪的陪同下召開記者會說，父親平日早上都會騎腳車出外吃早餐，起初家人以為父親是自己不小心摔腳車，後來才從父親朋友口中得知，父親可能是被人撞後逃。

她指出，父親的一名朋友，在父親被撞後，剛巧經過案發地點，看到父親倒在馬路上，於是便應父親的要求，載送回住家附近，再聯絡他們出來接送父親去醫院。

警稱3個月後才能翻閱電眼

她說，醫生說父親腦部受到重創，送院搶救期間都處於昏迷狀態，10天後宣告不治身亡，家人是在為父親辦理完身後事後，才從該名載送父親回家的朋友口中得知，父親可能被摩多騎士撞後逃。

她透露，當家人得知此事後，便到案發現場視察環境，發現該處有閉路電視，但警方告訴他們，需要先向吉隆坡市政局申請，3個月後才可以翻查閉路電視的畫面。

“我父親的朋友沒有看到父親被撞的經過，所以我們也不確定父親是不是被人撞後逃，因此希望目擊者可以提供情報。”

另外，游佳豪透露，雖然撞後逃事件常常發生，可是，如果肇禍者及時將傷者送院搶救，被救活的機會是很大的。

他說，很多時候傷者是因為錯過了被搶救的黃金時間，所以才搶救不果。

他披露，此案死者發生意外的案發地點是車禍黑區，而且案發當時是繁忙時段，相信會有很多人目擊事發經過。

他說，究竟是死者疏忽，還是被人撞後逃，有賴目擊者提供資料，才能作正確的判斷。欲提供情報的民眾，可聯絡甲洞行動黨服務中心，聯絡號碼為03-62428606。

“家屬目前是要知道事發經過，至於法律追究與否，之後才談。”