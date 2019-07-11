夫放話“要她死”深烙腦海 女事主不爭撫養權







（芙蓉11日訊）婦女提離婚遭夫打破頭一案，盡管案中男事主黃詩輝已自首，但目前獲得人身保護令保障的女事主馮女士仍深感不安，因男事主早前放話威脅“要她死！”已深深烙印在她腦海，令她心生恐懼，更聲稱不會爭奪孩子撫養權。

這起鬧得沸沸揚揚的家暴事件中的女事主馮女士，今日於住家召開記者會，聲稱對男事主早前威脅她的話感到恐懼，並認為即便男事主被逮捕後或日後被釋放，也可能會向她尋仇報複，甚至威脅她人身安全，對其家人造成傷害。

申請離婚後才交男友

馮女士強調，自己是在與男事主分居申請離婚後，才結交男朋友，並非如丈夫所言“遭遇男人最痛”，同時遭男事主毆打是不爭的事實，三度被打外，今早再發現頭部還有一處傷痕。

她指出，男事主在自首前一天曾出言“要她死！”，讓她與家人感到害怕，甚至聲稱為此事感到疲累了，不要再糾纏下去。

“至於孩子的撫養權原是一人一半，但若他要爭獲孩子的撫養權後才罷休的話，那就拿去，不要像早前那樣將孩子彭亨、芙蓉兩邊送，累壞孩子與家人，不過我也要求能探望孩子，畢竟我是孩子的母親。”

**********************要求能探望孩子

她坦承確實拿了男事主的7000令吉，但這是男事主早前承諾給予每月的3000令吉工資，另外1000令吉是其他事務；而男事主也試圖關心要幫補律師費用。

她強調，對男事主的性格了如指掌，尤其是男事主不喜歡遭到他人反駁，非得要千依百順，甚至情緒反複，常出爾反爾。

她認為，人身保護令僅是保護至開庭為止，但不排除丈夫在較後不會傷害其家人或自己。

“我希望順利離婚後，讓事情告一段落，目前也看中醫治療內外傷，並希望事情趕快平息。”

她說，孩子方面也安排了輔導老師協助，盼望不會影嚮孩子弱小的心靈。