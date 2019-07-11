【納吉世紀審訊】“納吉要求提前發放貸款” 旺阿都阿茲：SRC獲貸後沒帶來成果







（吉隆坡11日訊）財政部前秘書長兼退休基金局前主席丹斯里旺阿都阿茲指出，SRC國際公司在獲得退休基金局貸款後，並沒有帶來任何成果。

他今日以前首相拿督斯里納吉被控涉及SRC國際公司洗錢案第45名證人身份上庭，辯方在盤問他時，提起數個項目在文件備妥前就施工的案例，主控官拿督蘇海米伊布拉欣副檢察司便進一步詢問。

項目沒遵循流程都能完成

旺阿都阿茲同意，浮羅交怡國際海空展計劃下興建酒店以及UEM集團旗下的南北大道計劃，雖然沒有遵循常規流程，項目都能完成，不過，貸款給SRC國際公司卻沒有任何成果。

他表示，當時納吉並沒有告訴他關於SRC國際公司的計劃以及對這公司的印象，只是告訴他SRC國際公司需要貸款和要求提前發放貸款。

承審法官莫哈末納茲蘭也向旺阿都阿茲確認，除了那句話（SRC國際公司需要貸款和要求提前發放貸款），納吉是否還有說到其他有關SRC國際公司的事。

旺阿都阿茲回答沒有。

成立SRC像國油推動經濟

較早前，他接受辯方首席律師丹斯里沙菲宜盤問時同，SRC國際公司成立的目的一旦達成，將有可能會成為下一個大馬國家石油公司(Petronas)，推動國家經濟。

沙菲宜例舉過去的數個項目，都是在開始落實後才提交後續的相關書面文件，並發生在不同首相執政期間。

旺阿都阿茲認同沙菲宜的說法，即這沒有錯或不恰當，因為有時候需要這麼做。

第46證人：第4證人說Joanna Yu手機資料呈堂 還展示有劉特佐等人名單

本案第46證人國家銀行金融情報和執法部數碼鑒證組分析員蘇再里茲曼表示，今年4至5月，國行經理阿末法漢（本案第4證人）告訴他，接獲庭令將大馬銀行前公關經理Joanna Yu一台黑莓手機內的資料呈堂，還展示包括劉特佐和很多名字的名單。

他曾在2015年7月8日接獲阿末法漢的申請，以從Joanna Yu的黑莓手機提取資料，但他否認曾對外洩漏Joanna Yu黑莓手機里的訊息和電郵內容。

他接受辯方律師哈威德吉星交叉盤問時說，他不知道資料被洩露，但肯定不是他洩露。

較早時他接受主控官阿斯魯夫副檢察司的盤問時指出，黑莓手機是在2015年7月6日，他們到拉惹朱蘭路的大馬銀行搜查時充公的7件物品之一，其餘的包括Daniel Lee的一個隨身碟、Joanna Yu的4個隨身碟以及Krystal Yap的一部Samsung Galaxy 4手機。

蘇再里茲曼說，他提取手機SIM卡和記憶卡的資料後存入文件夾，燒錄到DVD，並打印出來交給阿末法漢。

“開始時資料是由我收藏，後來由阿末法漢交給反貪會。”

他不記得阿末法漢將資料交給反貪會的確切日期，應該是在2015年11月左右。

由於辯方在數小時前才收到相關的充公物的資料提取分析報告，需要時間閱讀，因此，哈威德吉星申請先讓蘇再里茲曼退庭，獲得法官莫哈末納茲蘭的批準，隨即再度傳召本案第24證人大馬銀行總行匯款部的基金和證券即時電子轉賬系統（RENTAS）中心經理薇達妮上庭供證。

促判反貪會阻獲戶頭資料不合法

沙菲宜要求法庭裁決，反貪會阻止納吉及其律師團獲取其涉案私人戶頭資料不合法，希望法庭能消除這個障礙。

他表示，辯方自5月6日起就被大馬伊斯蘭銀行職員告知，他們先行獲得反貪會的同意，還則無法再直接索取納吉個人戶頭的資料。

“反貪會沒有這個權力，因為即使是在反洗黑錢及反恐融資法令下被凍結的戶頭，持有人依然可以要求銀行帳目記錄。”

主控官拿督希旦峇蘭指出，由於他今日才接到辯方提出的上述事宜，要求法官暫緩至本周一的審訊才做決定，因為他需要向反貪會確認相關詳情。

另一方面，哈威德吉星表示，他要保留對第36證人，即國家銀行金融情報和執法部數碼鑒證組分析員蘇再里茲曼的交叉盤問。

他嘗試詢問蘇再里茲曼關於收集大馬伊斯蘭銀行職員手機通訊記錄中的細節，卻遭主控官拿督希旦峇蘭反對。

希旦峇蘭稱，由於之後的審訊仍會傳召相關的銀行職員出庭，如今蘇再里茲曼只能回答所聽說的事情，因此辯方直接盤問銀行職員更為恰當。

哈威德吉星則表示，在詢問相關銀行職員後，他仍有問題需與蘇再里茲曼確認，因此提出保留其交叉盤問，以便日後能再度傳召蘇再里茲曼。