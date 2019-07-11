【國會】9月起徵離境稅 旅游部長反對今年落實

（吉隆坡11日訊）旅游、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比坦言，他不同意於今年落實離境稅（Departure Levy），並將就此事與財政部長商討。

他於今日在國會下議院回答巫統日拉務區國會議員拿督惹拉魯丁的附加提問時說，他非常同意暫緩落實離境稅。

政府於去年提呈國會的2019年財政預算案宣布的離境稅，料於9月1日開始落實。

惹拉魯丁說，亞航代表與反對黨議員會面時，要求他們在國會向部長傳達應暫緩落實離境稅至2020年，以吸引進更多外國游客。

他說，外國游客來馬必將受到9月1日實行的離境稅所幹擾及影嚮，應暫緩離境稅，至少展延至2020年。

國會下議院於4月三讀通過《2019年離境稅法案》。

財政部副部長拿督阿米魯丁當時說，離境稅只適用於那些在馬來西亞機場乘坐飛機從馬來西亞出境的人士，但不包括其它交通工具如坐船。

他透露，前往東盟國家的乘客將徵收20令吉離境稅，而前往非東盟國家的乘客則徵收40令吉。

不過，旅游部較後傳出消息，指財政部正探討調整徵收離境稅機制，以向乘坐頭等及商務艙以及經濟艙的乘客徵收不同稅額，即向頭等及商務艙乘客徵收更高的離境稅，經濟艙的乘客徵收的稅額則相對低。

法案闡明，不論是馬來西亞人或外國人，只要從馬來西亞機場乘飛機離開馬來西亞，都得繳付離境稅。

另一方面，在回答惹拉魯丁有關2020年馬來西亞旅游年的籌備工作進展時，莫哈末丁可達比說，除了要從外國游客取得1000億令吉旅游收入的目標，旅游部也希望能從本地游客取得約920億令吉的旅游收入。