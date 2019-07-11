學生室內上體育課 大年空氣髒

（雙溪大年11日訊）雙溪大年的空氣污染課題因為一名16歲女學生通過臉書向能源、科藝及環境部長楊美盈求助，而再次受到關注。當地的學校早在幾個星期前已嗅到燒焦味，有些學校甚至已停止戶外活動，上體育課時都把學生留在室內進行活動，避免學生受到空氣污染問題影響。

新光學校家協主席楊思源接受本報記者採訪時說，由於學校與工業區非常靠近，他們每天都嗅到燒焦味。

學生室內上體育課

“校方兩個星期前已經停止戶外活動，體育節時都把學生都留在班上進行其他活動。”

他說，這里附近還有其他學校，包括百大年花園國小以及仄東女校，希望政府盡快採取行動，讓學生能在一個良好環境中升學。

新光學校與今年4月發生火災的塑料再循環廠相距不到一公里。

凌晨求診病患增

新民國民型中學家協主席林明利說，幾個星期前已發現空氣污染問題，當時教師誤以為是電線燒焦味，還叫技工來檢查，最後才知道是燒塑膠的味道，可能是附近工廠排出造成。

他說，學校的課外活動需等待教育局的指示才能取消，但至今仍照常進行。

雖然當地人聲稱空氣污染問題嚴重，但根據環境部的空氣污染指數，雙溪大年今日的空氣污染指標只是58點。

根據有關指標，51至100點是屬於中等水平（moderate），超過100點才是不健康水平（unhealthy)。

雙溪大年環保先峰隊籌委會的健康顧問張燊臻醫生說，這3個月來，深夜至凌晨期間到他的24小時診所求醫的病患增加一倍，主要是哮喘或支氣管疾病的病患。

他懷疑這種現象是因為空氣污染，加上從印尼飄來煙霾，在雙重污染下，造成上述病發率增加。

他說，夜晚氣溫改變，冷空氣也有可能造成支氣管疾病的發作，也有可能是廢塑料循環廠在夜深排出污染空氣，病患吸入這些污染的空氣而導致呼吸困難。

黃凱妍盼病情曝光獲關注

“如果有機會見到楊美盈，我會要求她盡快還給我們一個新鮮的空氣！”

新民中學16歲女學生黃凱妍昨天因哮喘病突然復發，呼吸困難，而被緊急送院急救。黃凱妍曾透過臉書訊息軟件向能源、科藝及環境部長楊美盈求助，希望部長關注雙溪大年的空氣素質越來越差的問題。

突發高燒加藥控制

凱妍昨天在急診室搶救後轉送病房，不過晚上11時突然發高燒，醫生為她人進行肺部掃描，發現她肺部受到細菌感染，目前已加藥控制病情。

凱妍是雙溪大年新民國民型中學中四生，她在13歲時被證實患有哮喘病，平時只要避開過敏原，減少接觸有害空氣或刺激因子，還可以很好控制病情，但如今卻頻密發作，令雙親感到心痛。

黃凱妍今早在病房接受記者詢問時說，如果空氣稍微受到污染，她就會出現狀況，因此若她有機會見到楊美盈，她會要求後者盡快還給大家一個新鮮的空氣。

她說不會因為自己的病情而責怪楊美盈，因為要楊部長打擊公開焚燒以及廢塑料處理廠的問題肯定要花一些時間，而她也相信問題總會有一天能獲得解決。“我希望我的病情曝光能協助解決問題。”

用藥量近頂點 媽媽害怕了

黃凱妍的母親麥玉仙透露，女兒很懂事，知道住院會勞煩到她，每次病發時只到急診室打針，等待病情穩定後就要求回家。

她說，女兒的病情在今年初已開始復發，今年4月開始頻密到醫院接受治療。

“女兒幾乎每週一次到醫院接受治療，她的鼻子和肺部很敏感，只要有一點點不干淨的空氣或煙霧，也能導致她氣喘發作。”

黃思敏醫院探望

她說，院方開給凱妍的用藥量已經接近頂點，令她感到擔心，希望空污問題能找到解決方案。

麥玉仙說，女兒病情曝光後，掌管環境事務的吉州行政議員黃思敏的助理早上來電透露黃思敏會來探訪女兒。

吉州行政議員黃思敏今日下午前往醫院探望黃凱妍。

黃凱妍希望黃思敏可以將她的心聲傳達給楊美盈。

黃思敏：非法洋垃圾廠被割電

吉州行政議員黃思敏說，由大年市議會為首的隊伍，今日與國能職員到非法洋垃圾循環廠進行割電行動。

受到楊美盈委託到醫院探訪黃凱妍的黃思敏說，既然被查封的工廠還能操作，那他們只好採取割電行動，以阻止該工廠繼續操作。

黃思敏也為吉州環境局主任東姑卡爾高莎護航，指對方只是跟著探測器所發出的資料發表言論，沒想到引起反彈。

他說，位於德麗瑪花園的空氣探測器並沒有問題，並非如大年環保先鋒隊籌委會主席王國慧所指已壞。

“該空氣探測器在那邊操作已久，反觀慶隆花園根本就沒有探測器；據他於4月時向王國慧提出的是流動儀器，其儀器經過提升後能繼續使用。”

黃思敏說，他手頭上並沒有非法洋垃圾循環廠的資料，若真的出現百多間非法洋垃圾循環廠，任何人可把名單交給他，他會指示環境局調查。

黃凱妍趁著黃思敏到醫院探訪她時，向後者反映心聲。

黃思敏在事後也贊揚黃凱妍明白事理。