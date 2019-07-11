【國會】包括調低投票年齡 修憲法案呈一讀





（吉隆坡11日訊）內容涵蓋將投票年齡從21歲降低至18歲、把候選人競選年齡降至18歲，以及落實選民自動登記制度的《2019年修憲法案》，今日由青年及體育部長賽沙迪提呈國會下議院一讀。

修憲法案建議修改《聯邦憲法》119(1)(a)條款，以把投票年齡從21歲降低至18歲，以允許更多馬來西亞公民投票。

法案建議修改憲法第47條款，以將成為下議院議員的年齡資格，從現有21歲降至18歲。

法案也建議修改憲法第119（4）（b）條款，以允許一個人在年滿18歲及符合投票資格時，自動登記為選民。

法案闡明，這項修正案將涉及政府額外開銷，惟至今仍未統計數額。

修憲法案先是於7月4日由賽沙迪提呈下議院一讀，但為配合反對黨開出的兩項條件，即把候選人競選年齡降至18歲以及落實選民自動登記制，而於昨天撤銷有關法案。

16日呈二讀三讀

賽沙迪將於本月16日提呈修憲法案二讀，而政府也已安排好於當天三讀通過修憲案。

較早前，反對黨議員聲明，若政府滿足3項條件，即18歲可以投票、18歲可以參選以及落實自動登記選民制，將會支持修正案。

在這之前，首相署部長拿督劉偉強說，法案一旦通過，下屆大選會有超過一半的人民擁有投票資格。

他說，我國目前共有3200萬人口，合格選民1500萬人，若成功修憲，18歲公民可以投票，下屆大選的選民計將額外增加380萬人。

全球大多數國家和地區的投票年齡是18歲，而馬來西亞和新加坡是東盟國家中，合法投票年齡還在21歲。若成功修憲，馬來西亞將是全球第209個允許18歲者投票的國家和地區。

再深入研究國安會法案

首相敦馬哈迪說，基於《2019年國家安全理事會（修正）法案》出現許多不同的看法，政府因此於昨天撤回該法案以做深入研究。

他今日在國會走廊召開的記者會上說，政府必須研究以納入數項意見與反饋。

“我們發現有許多不同的看法，我們必須研究該法律以納入反饋。”

政府於昨天由首相署副部長哈尼巴在國會下議院會議，撤回《2019年國家安全理事會（修正）法案》。

詢及修正法案會於何時重新提呈國會時，馬哈迪說，他無法保證何時提呈，惟希望能盡快完成。

不知何時會重呈國會

針對柔佛王室被指干預政府對青年定義調低至30歲的政策，馬哈迪說，政府將會了解是否真有此事。

他相信一定是有一些干預，否則柔佛州政府不可能對青年年齡的立場會二度U轉。

“我們會研究是否有受到干預。我們會先研究與了解對方給予的理由，胥視與是否可被接受。”

詢及聯邦政府對青年的定義與柔佛州政府有所不同，馬哈迪說，或許因為柔佛州的青年組織成員有許多成員超過30歲，他們不再是青年了，已經是成人了。

指柔青年定義被干預

青年定義從40歲調低至30歲的《2019年青年社團及發展（修正）法案》，7月3日在國會下議院三讀通過。

昨天，內政部長丹斯里慕尤丁敦促柔州王室不要插手州行政事務，並認為王室可以發表意見，但不應該干政。

柔佛州務大臣薩魯丁卻於7月8日宣布，柔佛州政府決定維持40歲的青年年齡上限。掌管柔州青年、體育、企業發展及合作社事務的謝奧馬卻於昨天兩度針對有關議題發表截然不同的文告，先是於下午1時36分發文告，宣布追隨聯邦政府的政策，將青年年齡定義下調至30歲，但晚上9時30分再發文，強調“與有關方面做出討論及勸告”後，州政府決定至相關法令頒布憲報前，維持大臣早前的決定，青年的定義將維持在40歲以下。

昨天凌晨，柔佛王儲東姑依斯邁在社交媒體上傳一張顯示與薩魯丁和謝奧馬會面的照片。東姑依斯邁沒有透露是於在何時會晤薩魯丁和謝奧馬，只留言：“共識是一種恩賜，阿拉庇佑柔佛”。

政府擬新法案取代煽動令

首相敦馬哈迪說，政府正制定新法案以取代《1948年煽動法令》。

“首先，我們撤回此法律。至於新法案，我們正在重組法案中的句子。我們會盡快完成。”

他是在國會走廊，詢及政府何時廢除煽動法令時，如此回應。

針對數造如漁民及非政府組織對檳島南部填海計劃提出看法，聲稱這項計劃恐怕對漁民生活及環境帶來影響，馬哈迪說，政府將對這項說法展開研究。

他說，若有證據證實有關指控，政府將采取適當的行動。

“我們將研究他們的意見，若他們所言屬實，我們將采取適當行動。”

大道公司反對馬駒控股收購獻議

財政部長林冠英說，南北大道公司的主要股東，即國庫控股和雇員公積金局，反對馬駒控股（Maju Holdings Sdn Bhd）向政府提出的收購南北大道公司獻議。

他今日在國會走廊，針對首相敦馬哈迪早前指他反對馬駒控股欲收購南北大道公司的建議，作出解釋。

他說，這是現階段的決定，而政府在初期的議決中，必然是根據主要股東們的看法與意願，但他們最終將根據首相所做的決定。

“我們評估所得到的看法，包括主要股東國庫控股和公積金局的意見，所以這是財政部的初步看法。”

最終依據首相決定

他說，據說馬駒控股會再提出與原本獻議不同的新獻議，他將會與對方會面。

馬哈迪日前證實，馬駒控股集團主席丹斯裏阿布沙益已向政府提出收購南北大道公司的獻議。

財經周刊《The Edge》報導，阿布沙益於上周在一場開齋節開放門戶活動中，向馬哈迪提出收購南北大道公司的建議，當時在場的包括國防部長莫哈末沙布、工程部長巴魯比安以及數名資深政治領袖、商人和銀行家。

這也是馬駒控股繼2017年後，再次向政府獻議收購南北大道。

馬哈早前迪接受《The Edge》訪問時說，馬駒控股是唯一提出收購南北大道的財團，但林冠英反對這項收購計劃。

工程部長：收到獻議

工程部長巴魯比安在國會走廊受詢時，證實於上星期收到馬駒控股有限公司提出的收購南北大道公司獻議。

他說，部門還在研究有關獻議，較後時會提呈至內閣。

楊祖強風波待警方調查

對霹靂州行政議員楊祖強被指涉嫌性侵印尼女傭，民主行動黨秘書長林冠英說，該黨將在警方的調查報告出爐後再做出決定。他今日在國會走廊受詢時說，他已指示霹靂州行動黨處理此事，然後向他提交相關報告。

他表示，他也已經就此事件與霹靂州務大臣商討。

“不論是黨或州方面，我們就等待警方的調查結果。”

詢及楊祖強是否需要休假時，林冠英說，以上即是他所要表達的立場。

售平靜號收入將匯1MDB還債戶頭

財政部長林冠英告訴國會，在扣除總維修費後，政府售賣豪華遊艇“平靜號”的收入，將於8月匯入一馬發展公司（1MDB）的償還債務戶頭，或是財政部的戶頭。

他說，買下“平靜號”的馬來西亞雲頂集團經於4月23日繳付全數5億2740萬令吉（約1億2600萬美元）的款項。

他在國會下議院回答巫統馬璋區國會議員的提問時說，這筆錢目前在本地著名的Sheriff律師樓托管戶頭，為期3個月。

“這是為了索回法庭庭令所定下的遊艇維修費用。”