垃圾場撿到一疊加國鈔 回收廠工友找事主

（檳城11日訊）拾金不昧！回收廠工友日前到日落洞垃圾場工作時發現一個銀色圓壺，他當成一般再循環物帶回家，殊不知裡面卻藏有大量的100元加拿大鈔票。

他在驚訝之際卻不起貪念，只希望能夠早些物歸原主。28歲的莫哈末法米日前通過《星報》尋找該銀壺的主人。

他指出，他是在本週二上午與另2名工友在上述垃圾場尋找再循環物，結果在附近一個垃圾桶旁發現了該銀壺。

他把銀壺帶回家，查看時下拉出一疊花花綠綠的加拿大鈔票。

莫哈末法米說，過後他把鈔票帶到外幣兌換中心，經驗證是真鈔。他與家人商討後決定公開尋找鈔票的主人，希望物歸原主。

被詢及何不佔為己有，他強調，佔為己有是不正確的行為，“這筆錢也許是某人的儲蓄，或因一時失誤丟失了。”

基於擔心有人冒領，他決定不公開鈔票的確實數額，待鈔票主人現身告訴他，以作為鑒定身份的方式。若最後無人認領，他將捐給慈善機構。

星報也針對此事聯絡位於吉隆坡的加拿大駐馬最高專員署，該署官員指出，沒接獲任何加拿大人遺失金錢的投報。

該官員也確認，法米尋獲的加拿大百元鈔票屬於合法，但屬於舊版本，他促請莫哈末法米向警方投報，避免這筆錢被冒領。

他解釋，加國政府已在2017年推出新版本百元鈔票，舊版鈔票擁有者必須到銀行替換新鈔才可繼續使用。他指出，由於上述舊鈔還可在市場上通行，所以大部份外幣兌換商依然接受這類鈔票。(CYL/GN)