交部今起新條規執法 電召車服務何去何從？





（檳城11日訊）電召車司機真的急了！繁文縟節的申請程序令電召車司機不知所措，不曉得明日的自己是否依然合法、應用程式是否還能啟用！

今早，大批電召車司機集合在檳城Grab服務中心求助，希望得到明確指示，保住飯碗。

交通部將從明日起根據新條規針對電召車服務展開執法行動，對付違規司機。惟一些司機遲至昨晚才接獲公司通知，指將延遲推出電召車的每日保險。他們不曉得此信息是否表示他們已不合法，也擔心明日若載客是否會被取締，更多司機更是不知何去何從。

來自檳島，已任Grab司機一年的小馬（38歲）今日也到檳城Grab服務中心求助，結果發現很多司機也面對同樣問題。

他向《光明日報》投訴說，他早前已配合政府要求考取公共交通工具駕照（PSV），也在公司安排下進行了繁文縟節的程序，包括依據公司提供的汽車保險公司名單購買保險。遺憾的是，他昨日接獲通知，指他所購買的保險公司已不在該公司的列表之內。

通知指所購保險不在列表

“我不明白這是什麼意思，我明天還能不能啟用app來載客？我是不是要重新購買保險？我不曉得應該怎麼做。”

他說，向其他司機了解後，他們也面對類似的問題，加上交通部宣佈明日將開始執法，大家都湧入該中心想問個究竟。

他說，Grab公司在北馬只有檳島一家服務中心，今日前來詢問的司機約300人，包括來自北海、大山腳、雙溪大年、居林和玻璃市的司機，而服務中心就只有3個櫃檯根本不足以應付。他對此很是不滿。

小馬也向前記者大吐苦水說，早前他根據Grab公司列出的保險公司購買保險，花費為1209令吉63仙，因經濟能力有限，這筆錢還是向親戚借來的。

他說，昨日收到通知後，很擔心自己是否還要再花一筆錢重新購買保險。

承擔更多費用收入大減

小馬指出，在過去，Grab公司是有設立一些標準給符合資格的司機發放獎勵和津貼。當時的他因為達到公司的要求，一個月平均可以多賺約1200令吉獎勵金，但是後來這些獎勵金已被削減。

“再加上政府推出的種種條例，為符合公司和政府的要求，我們還需額外承擔更多的費用，比如購買保險，負擔相對比以前更重，收入卻相對比以前少。”

他說，為了保住飯碗，司機都很願意配合政府和公司的規定，所幸今日獲得該公司替他重新呈交保險文件，因此他明日可以繼續載客。

Grab：至今僅10%司機獲PSV

本報記者就此事電郵詢問Grab公司，獲得該公司以文告反應。該公司指出，明天將落實公共服務交通執照（PSV）政策，該公司至今只有10%司機取得該執照，因此預料明日司機人數將大幅下跌。

基於可能面對司機短缺的情況，該公司促請乘客提前計劃好行程。該公司過去可提供上百萬次的載送服務，即每位乘客平均可在6分鐘內召到車子，但在7月12日後，乘客或許需等候更長的時間。

該公司指出，為符合政府的規定，該業超過20萬名司機和合作夥伴都積極響應，政府在上個月也批准電召車業者推動e-PSV培訓，吸引近20%的Grab司機參與。

“他們當中有大部分人正在等著執照，有者則等著考試機會。”

Grab也同時推出#LeaveNoOneBehind津貼計劃以協助屬下司機取得PSV執照。