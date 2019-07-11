波德申赤腳散步 婦女感染蠕蟲病

（波德申11日訊）一名婦女日前沒穿鞋子在波德申海灘上散步，不料竟被寄生蟲鑽進腳板，寄生蟲更是在她的腳里存活了近5天！

7月2日，努魯（Nurul Ezzatul Akma）在其個人臉書上分享自己在波德申渡假的可怕經历。

努魯和她的家人在渡假期間都長時間赤腳地走在海灘上。

旅途結束後的一個星期，她發現自己的左腳上開始浮現腫塊。

努魯透露，她一開始並沒有特別註意，因為她認為這只是一個水泡。

五天後，努魯註意到左腳開始浮現一條紅色曲線。

她因此決定去咨詢按摩師，因為她認為這是一個神經問題。

“我決定去給按摩師搓腳，在按摩的過程中我根本不覺得痛。”

腳板奇癢無比

按摩腳板之後，努魯的腳開始奇癢無比，晚上睡覺時甚至會感到刺痛。

她開始感覺到好像有什麼東西在她腳板移動。

努魯便在臉書帖文，尋求網民的幫助。

許多網民都勸她立即咨詢醫生，因為他們都懷疑她患上了蠕蟲病。

感染蠕蟲病

努魯隨即到醫院咨詢，醫生也確診她感染了蠕蟲病，也就是說她的腳板已被蠕蟲入侵。

醫生指出，這是一種從受感染的狗或貓糞便中脫落的寄生蟲，通常在海灘或沙地生活。寄生蟲將侵入人類的皮膚里，導致細菌感染。

努魯分享道，醫生給了她三天的藥，並囑咐她說，如果在一周後尚未痊愈，她就需要咨詢皮膚科醫生以便取出蠕蟲。

努魯也在文末勸告大眾，去海邊旅行務必要穿上鞋子，以免同樣的事情再度發生。