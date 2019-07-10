陸兆福：有要求或增新站點 東鐵規模沒縮小

（吉隆坡10日讯）交通部长陆兆福不认同马华亚依淡区国会议员拿督斯里魏家祥指东海岸铁路计划（ECRL）规模缩小的说法，并指若有接到要求，不排除东铁计划或会增设新站点。

他指出，在改变路线后，东铁计划已从原本只横跨4州变成横跨5州及布城；而被鉴定将成立新站的地点则有万宜、加影、布城中环站、巴生港口，以及所建议的雪兰莪和森美兰地点。

“因此，这项计划并没有如亚依淡区国会议员所言般缩小规模。”

陆兆福今日在国会下议院，针对魏家祥指东铁计划是因为规模缩小，造价才从655亿令吉减少至440亿令吉，并非从原本计划中省钱的问题，作出回应。

他指出，根据前朝政府与中国方面针对东铁路线的协议，吉兰丹州哥打峇鲁、华卡峇鲁及彭加兰古堡3个站，因无法为东铁计划带来更高的价值而被取消，其他被取消的还有文冬站、鹅唛北部站、鹅唛交通综合车站（ITT Gombak）、德拉嘎巴班（Telaga Papan）及日拉瓦。

他说，减少东铁计划造价，从原本的655亿令吉减少215亿令吉至440亿令吉，是政府与中国政府，以及中国交通建设股份有限公司谈判的主要成果。

陆兆福说，马中不只是合作建设东铁计划，还包括确保顺著整个铁路计划的路线建立工业区，在这样的协议下，政府有信心吸引更多工业领域的企业，沿著东铁路线设厂，进而增加东铁、巴生港口及关丹的货运量。

取消低投资回酬站点

“我们相信政府努力的承诺不只是为政府及人民省下近220亿令吉，还会带来回酬，让整个东铁计划获得成功，成为我国的经济催化剂。”

他在回应魏家祥的附加提问时说，政府相信东铁计划将对有设站点的州属带来巨大且显著的经济增长，尤其是东海岸州属。

在回答伊斯兰党兰斗班让区国会议员茜蒂再拉的附加提问时，陆兆福说，东铁计划的新路线取消一些站点，是认为这些站点不会带来良好的投资回酬，而非表示政府边缘化这些州属。

“倘若有新的要求，我们不排除设新（站点）的可能。”

議會廳提問不可直呼議員名字

周三在国会问答环节提问开始前，民主行动党马六甲市区国会议员邱培栋援引《议会常规》第23（1a）条文，阐明议员的提问不可纳入任何人的名字，而国会下议院议长拿督莫哈末阿里夫也接纳邱培栋的说法，谕令删掉魏家祥提到潘俭伟名字的问题b。

陆兆福因此只需回应魏家祥的问题a。

魏家祥的提问被排口头问答环节的第四题，他提出两道问题，问题b是：“政府为何不采用财政部长政治秘书潘俭伟于2016年11月15日建议的配套，即东铁计划的实际造价预计为290亿令吉？”

根据议会常规，国会议员在议会厅或书面提问时不能直呼议员的名字，只以议员选区的称呼议员。

对此，魏家祥向议长解释，潘俭伟以前计算东铁计划造价只需要290亿令吉时所属选区为八打灵再也北区，但这个选区已经易名，他才没有以选区名称称呼潘俭伟。

他表示，他在提问时为了强调潘俭伟如今作为财长政治秘书的身份，所以才在提问时直接写入潘俭伟的名字。

爲何不用潘儉偉方程式 魏家祥：建東鐵更節省

（吉隆坡10日讯）对交通部长陆兆福在国会有关东海岸铁路计划的答覆，马华亚依淡区国会议员拿督斯里魏家祥表示感到不满，并质疑为何政府不采纳白沙罗区国会议员潘俭伟于2016年提出的更为节省的方程式。

他在国会走廊召开记者会说，由于潘俭伟于2016年提出的东铁计划方程式，与现有相比超出220亿令吉开销，他才质疑政府为何不采纳潘俭伟的方程式，很遗憾的却是行动党马六甲市区国会议员尝试在议会中阻止他正式提出质疑。

他在国会走廊召开记者会说，对于原本688公里的东铁计划已经减少至640多公里，但交通部长却确定新计划的工程没有减少。

“我很奇怪，距离减少后工程不是也应相应减少吗？更多让货物下货的地点减少了，原本要穿越山脉的隧道也没建。”

“东铁计划如今没有穿越鹅唛及文冬，交通流量及收入是否会受影响，以及铁路到吉兰丹，却没有衔接泰国南部，如何确保货柜流量不会受到影响，这些应该是相当合理的提问。”

他说，交通部完全不回答疑问，反而千方百计不让他提出，不知是否为了掩盖3年前行动党党报《当今火箭》曾发布的消息，即指控当时的政府曾暗中抬高东铁计划建造费。

针对前首相拿督斯里纳吉受委为国阵顾问团主席是否因为其Bossku形象时，魏家祥说，今天在反对党，不管是谁，主要是能有效把讯息传出。

拒评纳吉受委

“国阵要看的不只是特定族群，我无法回答你谁可以拿到谁的票，只要扮演好角色，就会获得认同。”

至于在华人社会形象不佳的纳吉，他的委任会否冲击华人票，他说：“这你们自己去评断。”

有关纳吉官司缠身的影响，魏家祥说，他从来不在记者会上谈官司，首相敦马哈迪过去被行动党领袖林吉祥骂了几十年，更称为暴君。

“反对党各自贡献力量没有冲突，国阵要给人看到的是其多元性。”