房長：CCRIS除名 讓PTPTN欠款者申貸買房

（吉隆坡10日訊）房屋及地方政府部長祖萊達說，為了讓拖欠高等教育基金貸款（PTPTN）也可以向銀行申請房屋貸款購買自己的房產，政府決定將他們從國家銀行的“信貸資訊系統”（CCRIS）的黑名單中移除。

“我已就此事於兩個月前聯絡高教基金主席旺賽夫，並達成共識，已經可以生效執行。”

“凡是畢業生或首購族，都可以從CCRIS裡除名，不再列入黑名單裡。不過，這只限用來申請房貸，不包括申請車貸等其它貸款。”

在這之前，政府將42萬9945名拖欠高教基金貸款者移出禁止出境的黑名單，但卻將他們列入CCRIS的黑名單。

她於今日出席專為首購族主辦的“Hi Home房屋促進論壇”與網頁推介禮時說，政府知道造成年輕人破產的其中一個主要原因是拖欠房貸，因此政府也要求國家銀行接受這類破產者提出的上訴。

祖萊達也宣布，在大馬城即將興建的10萬間可負擔房屋計劃中，30%將保留給符合條件的青年首購族，讓他們可以擁有位於市中心的房產。

“政府也知道畢業生和首購族難以獲得房屋貸款，我在訪問中國期間與螞蟻金服交流，接下來會有相應的新構思，本地發展商也對先租後售的概念備感興趣，相信未來能為首購族提供更多類似的優惠。”

詢及晏鬥Bandar Ekar一個馬來西亞房屋計劃（PR1MA）承包商被拖欠逾千萬令吉施工費，被主要承包商要求暫停工程事件，祖萊達說，不是主要承包商的失誤，而是小承包商問題，她將親自跟進此事。

有關1500名PR1MA屋主投訴，指他們比後來的屋主必須付出更貴房價的問題，祖萊達以“超市折扣”的商業理論回應折扣指責，指房價是受到市場對房產的需求所影響。

“這就好像超市今天提供10%折扣，月底促銷時再扣更多，同樣的道理也用在滯銷房屋上。據我所了解，滯銷房產大多是百萬令吉以上的產業，30萬令吉以下的可負擔房屋則賣得很好。”

今日推介的房屋促銷活動將於7月在25日，於MITEC舉行論壇並推介網站www.hihomes.my，預計將吸引700名房地產高司、金融機構、科技公司代表、公務員及青年出席。這項在網站上舉行的房屋促銷期長達3個月，至10月31日，參與的房地產多達100項，其中一半是可負擔房屋，估計所有產業價值高達34億令吉。

Hartabumi.com創辦人兼首席執行員拉茲達祖丁說，凡於促銷期間通過網站選購房地產者，將享有最高30%的屋價折扣，以及各種優惠，如免費亞航機票等。

大會也會將在論壇與網站促銷期間所收集的數據，於10月18日呈交給首相敦馬哈迪。

出席者包括青年及體育部長賽沙迪、My event首席執行員阿祖萬。