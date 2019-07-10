大年空污嚴重 女生哮喘病發 部長 救我







（雙溪大年10日訊）疑受到雙溪大年空氣污染所致，新民中學16歲黃凱妍哮喘病突然復發，嚴重到呼吸困難，而緊急送院搶救；她從鬼門關逃出來轉送到病房休息時，透過臉書訊息軟件（Messenger）向能源、科藝及環境部長楊美盈求救。

發訊息向楊美盈求救

她對楊美盈說，“我黃凱妍，今年16歲，是一名哮喘患者。空氣素質越來越差，導致我的哮喘發作越來越頻密，甚至無法上課；非法廢塑廠排放的毒煙讓整個雙溪大年陷入一片朦朧景象。我要告訴部長您這事，不為我自己，而是我最愛的家園，馬來西亞和所有的人民。”

黃凱妍是大年新民中學中四生，3年前證實患上哮喘病，平時只要避開過敏原，減少接觸有害空氣或刺激因子，還是可以達到很好的控制狀態，她指哮喘病近期頻密發作，她的雙親也為此感到心痛，希望政府關注大年愈來愈嚴重的空污問題 。

家住斑鳩灣城鎮的黃凱妍因呼吸困難，不能說話，以上的幾段話（文很長，只摘錄部分）轉達了她的心聲，她還在文字中表示，相信以部長的能力，一定可以去打擊那些公開焚燒者及廢塑料處理廠。

楊美盈回覆可用電郵求助

根據黃凱妍發出的信息記錄顯示，楊美盈（或部長的臉書管理員）在讀取信息後，僅以馬來文字回覆，即表示如有需要幫助可以電郵給她。若是關於環境問題，請向環境局（JAS）投訴等等。

對於哮喘病，黃凱妍的描述是：生不如死！

母：女兒投訴在校聞到燒焦味

黃凱妍的母親麥玉仙（48歲）受訪時說，從去年開始，女兒經常投訴說在學校會聞到難聞的燒焦味，她相信女兒是長期生活在空氣質量不好的環境中，才屢屢犯病，至於入院治療的次數已經多到她自己都記不清了。

麥玉仙數度語帶哽咽地說：“凱妍每次犯病時都感覺生不如死，我在照顧她的時候，都是提心吊膽的，因為她的呼吸就好像會隨時停止那樣，想起都不寒而慄。”

“她就睡在我的身邊，每個晚上當她熟睡的時候，我都會把手放到她的鼻子底下，確保她還有心跳和呼吸。”

“昨早又接到老師打來的電話，說女兒犯病，我便把她接回家讓她休息。過往女兒上下樓梯4樓都沒有問題，昨晚卻連上3階的樓梯也困難，需要攙扶，因此漏夜緊急送院治療。”

主診醫生：用藥劑量近最頂點

黃凱妍的主診醫生，即新世紀兒童專科醫生駱志山說，哮喘病的最大危險因素是吸入哮喘病誘因，凱研的哮喘病況越來越嚴重，有多因素造成，包括內在、外在和心理因素。

他說，院方給凱妍的用藥劑量已經接近最頂點，凱妍的鼻子和肺部很敏感，只要有一點點不干淨空氣或煙霧，都可能氣喘發作。

林桂億將提出空污課題

西塘區州議員林桂億今午到醫院探訪凱妍，並允諾將會在州議會上提出大年的空污課題，要求政府關注。

林桂億也坦承，大年空氣素質欠佳，政府有必要認真檢討。

“凱妍只是其中一人，相信還有許多人深受其害。”

作為馬來西亞的一份子 我有責任保護環境

◆黃凱妍發給王國慧和楊美盈的求助文字

王國慧女士你好，我是來自吉打雙溪大年新民國民型中學的學生。我黃凱妍，今年16歲，高中四。

我是一名哮喘患者。希望您可以把我的訊息讀完。如今的空氣素質越來越差了，也導致我的哮喘發作的次數越來越頻密。甚至導致我無法去上學，間接影響到我的學業。

在雙溪大年，公開焚燒垃圾的問題越來越嚴重了。我想不止在雙溪大年有這個問題，而是全馬來西亞在面對這個問題。而且，廢料工廠所排出的廢氣更讓整個雙溪大年陷入一片朦朧景象。這是一個多麼可悲的現像啊！

以前的我們總是斥責印尼焚燒樹林的問題導致我們親愛的家園被煙霾所包圍，但如今確實是我們自己把自己的家園葬送在煙霾裡，這是多麼地可笑啊！

如今因為空氣不好，患上哮喘人居然增加了一倍，越來越多人因為空氣問題也開始咳嗽喉嚨痛。我之所以要告訴您這件事，不是為了我自己，而是為了我最愛的家園，馬來西亞和所有的人民。

作為馬來西亞的一份子，我認為我有責任去愛護與保護環境。但是如果只有我一人的力量是不夠的。不過，以您的能力，您一定可以去打擊那些公開焚燒垃圾與非法廢料工廠的罪犯。謝謝您能夠過目這條訊息，小女先此致謝。

CC 楊美盈部長