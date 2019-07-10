哽咽道出妻再度外遇 涉嫌家暴夫自首





（芙蓉10日訊）“婦女提離婚遭夫打破頭”一案，涉嫌家暴丈夫今日站出來承認錯誤，並向警方自首，聲稱願意面對法律制裁，不過他強調，妻子的指控並不公平，而他動手打人，主要是發生了“男人最痛”的事件。

事主黃詩輝（41歲）昨日閱讀妻子控訴自己的新聞後，感到妻子部分言論對自己不公平，因此今日到羅白州議員周世揚服務中心“自首”，隨後還在周世揚的陪同下，到芙蓉新城警局俯首認罪。

否認不給錢毒害家犬

在記者會上，他承認自己3度動手、反鎖妻子娘家的家門、利用妻子的手機在臉書發布誹謗言論，但否認自己不愛孩子、曾說回娘家一次打一次、不給3000令吉工資、毒害家犬。

被詢及為何暴打妻子，黃詩輝哽咽道出了“男人最痛”，他說，這是一樁家醜，他發現妻子“再度”外遇的跡象，於是到洗車店找妻子，搶過手機後發現，手機內有許多妻子與一名男子的合照，於是大動肝火動手。

而周世揚也出示他暴打妻子的閉路電視，他不忍直視，表示自己也看不下去，在短片中，兒子不斷呼喊“爸爸”，他再次眼眶泛淚，說兩夫妻的事件把孩子嚇壞了。

黃詩輝說，因為孩子哭鬧要媽媽的陪伴，為了孩子和家庭，他於5月24日向妻子跪地求饒，當時妻子表示兩人需要時間，於是沒有復合，妻子也表示已和外遇對象斷了聯系，但他卻發現兩人近期內有聯系。

他指出，當時妻子已單方面向婚姻仲裁庭申請分居，但他認為申請理由對他不利，或許會影響他日後探望孩子的權利，於是遲遲不簽字離婚，也要求律師修改申請理由，改為雙方同意離婚，他願意承擔律師費。

沒講回娘家一次打一次

“我要澄清沒有阻止妻子回娘家，回娘家一次打一次，是非常離譜的指控，但我承認有動手打人，我知道我錯了，我願意接受法律制裁。”

他說，他住在土展區，為了讓孩子在市區接受教育，所以將孩子交給妻子照顧，每月都會匯款給妻子，6月份分別匯款了6000令吉，他於27日匯款，妻子隔日就會情郎。

指妻為會情郎要孩子說謊

黃詩輝說，妻子為了與情郎會面，要求孩子對他說謊，甚至要他從彭亨回到芙蓉照顧孩子，自己卻不懂去了哪裏，他是因為感到可疑，才會搶過妻子的手機查看。

“過去我詢問她行蹤，她表示在馬六甲談生意，但不曾透露是什麼生意，我當時以大概知道發生什麼事，有時在Whatsapp上說了晚安，卻發現她仍上線，查回通訊記錄，都是她與來自亞羅士打的情郎通電的時間，我曾用過她的手機致電給情郎，對方第一句便說“dear”。”

他指出，當天他到洗車店時，向妻子借手機，妻子表示肚子痛要上廁所，之後他再向妻子借手機，發現進入相冊或微信都需要密碼，成功進入相冊後，看到許多妻子與情郎的合照，而且都是近期拍攝，他曾要求情郎出來會面，但對方拒絕。

至於妻子對他不實的指正，他說，公道自在人心，而夫妻關系演變至今，已經無法挽回，他也會同意離婚。

周世揚：夫妻糾紛勿影響孩子

周世揚指出，聽過雙方的故事，他相信事出必有因，而且家家有本難念的經，雖然是兩夫妻的事，但不能影響孩子，無論如何，他會給予雙方協助，將事件解決，也希望公眾人士不要再批評。

他說，可能男事主是因為“火遮眼”而動手，但也已勇敢站出來面對，面對應有的制裁，希望事件能成為例子，一旦面對爭執，雙方都必須設法處理。

他補充，除了家暴事件，語言冷暴力也必須受到關註，才能減低家暴發生的風險。