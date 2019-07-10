拍裸照上傳網站 錢賺不到遭勒索 誘當腳模





（吉隆坡10日訊）23歲女銷售員因經濟陷困，而禁不住網絡老千的誘惑不慎墜入“腳模”圈套，自拍限制級照片給對方上傳到中國戀足癖網站。豈料，對方在取得其裸照和裸體影片後，進一步要脅她發送自慰影片，但遭到她拒絕後，藉以裸照和裸體影片勒索她金錢。

這名來自甲洞的女事主李小姐說，對方甚至恫言，如果不付款，將會把裸照和裸體影片在社交媒體上公開，讓她的朋友、家人和男友知道。

不慎墜入“腳模”圈套

她感到害怕，昨日尋求馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的協助。她今日在記者會上透露，對方前後3次共向她勒索800令吉，但是在她討價還價後，只付了350令吉。

她說，她在7月7日匯款給對方後，已馬上在微信封鎖對方，豈料，2天後的今天，她收到陌生人的電郵和Instagram訊息，向她勒索800令吉。

女事主因擔心老千會將她的裸照和裸體影片會發送給家人、朋友和男友，只好向馬華公共服務及投訴部求助。

稱照片只傳中國戀足癖網站

李小姐說，一名叫“婷（Ting）”的女子在微信向她發送加友的要求，在接受對方成為微信朋友後，對方詢問她有沒有興趣當“腳模”來賺錢。

“她說照片只會上傳至中國的戀足癖網站，該網站有地區的限制，所以大馬人是無法登入的。”

指大馬人無法登入

這名女子向李小姐講解當“腳模”的收費，一張看到足部和臉部的照片的價格為35令吉，如果露出下半身的部位，即屁股到足部，一張照片則80令吉。

李小姐透露，對方提供了幾個範本給她參考，事後對方還獻議她如果要賺更多錢，可以自拍裸照和裸體影片，一張裸照500令吉，而一則裸體影片則1000令吉。

她指出，她有向對方透露家里需一筆錢應急，對方更主動問她，要不要當援交妹賺更多錢，一次可賺取1萬令吉以上，但是她拒絕了對方的“好意”。

李小姐在7月5日，通過微信發送了20張自拍裸照給對方，其中有5個是自己的裸體影片。

“她答應會在隔日匯款1萬5000令吉給我，可是隔日我並沒有拿到這筆錢。”

她說，對方說錢要從中國匯過來，所以需要第二天才能匯款給她，結果第二天她非但沒有拿到1萬5000令吉，還被對方威脅自拍自慰的影片。

反被威脅拍自慰片

“她給我3個選擇，一是拍自慰影片，二是拿不到錢，三是將我的裸照和裸體影片公諸於世。”

李小姐沒有理會對方的要求，直接在微信朋友中封鎖她，可是對方卻通過臉書和Instagram私訊威脅她，要她支付800令吉解決問題。

李小姐跟對方表明沒有那麼多錢，最後在討價還價後，以350令吉成交。李小姐以為對方會遵守承諾，刪除她的裸照和裸體影片，

不料，2天後的今天，對方利用他人的名義發來電郵和Instagram訊息，再向她勒索800令吉。

李小姐還提到，對方在說服她加入“腳模”行列時跟她說，大馬有很多網紅人都有當“腳模”，自拍足部照片充作中國戀足癖網站用途，甚至還自拍裸照來賺錢。

今年11宗拍裸照遭威脅

張天賜指出，今年至今，馬華公共服務及投訴部共接到11宗女子自拍裸照或裸體影片後遭對方威脅的投訴，其中有受害者更因承受不了而萌起自殺念頭。

他勸請受害者們不要做傻事，更不要繼續付款給要挾者，而是即刻報警，才不會讓對方得逞。

他表示，將會帶領此案的事主李小姐前去報警。