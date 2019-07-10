怒斥南美足協很腐敗 阿根廷足總：梅西或得道歉

（里約熱內盧10日訊）阿根廷在美洲杯半決賽以0比2不敵巴西後，阿根廷頭號球星梅西炮轟裁判不公，並暗示南美足協要內定巴西奪冠。在決賽後，梅西又怒斥南美足協很腐敗。這兩番話，使得梅西遭到巴西人的集體圍攻。阿根廷足總第三副主席拉德表態稱，梅西如果沒證據，那就得進行公開道歉。

拉德不認可梅西的南美足協陰謀論和腐敗論，他說：“梅西的話並非政治正確，如果沒有證據，那就應當公開道歉。我理解，人們在頭腦發熱時會說這種話。”拉德認可梅西的“黑哨論”，他說：“如今唯一存在的影像證據可以證明，阿根廷在對陣巴西時絕對被傷害了。”

爭議主裁:梅西言論讓我吃驚

在美洲杯半決賽，阿奎羅和奧塔門迪曾兩次倒在巴西禁區內，但主裁併沒有回看視頻助理裁判（VAR）。厄瓜多爾主裁贊布拉諾日前談到這兩次爭議判罰。關於梅西對裁判的抨擊，這讓贊布拉諾很吃驚，他說：“梅西專註於踢球，我們之間從來沒有過任何問題。事實上，他賽後的話讓我很吃驚，不過每個人都有權表達自己的觀點。”

阿爾維斯：梅西說錯話

另一方面，身為梅西好友的阿爾維斯，如今也再次表達對梅西言論的不認可，他說：“梅西是我的朋友，但朋友說的話也未必一直正確。也許當時他說出了心聲，但我還是不認可。首先，這不尊重巴西隊。其次，這也不尊重為了實現夢想而戰鬥的球員們。我一直實話實說，我認為梅西這些話說錯了。”