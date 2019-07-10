【英超聯賽】塞維拉願接盤桑切斯 索帥要博格巴再留1年





（曼徹斯特10日訊）曼聯主帥索爾斯克亞想要博格巴再留球隊1個賽季，幫助他進行重建，這也得到曼聯高層的支持。另一方面，桑切斯的經紀人已經和塞維拉總監蒙奇進行談判。塞維拉願意考慮接盤桑切斯，但是條件是桑切斯必須接受降薪。

博格巴已經公開表達過想要離開的願望，他的經紀人拉伊奧拉也多次向曼聯施壓。不過，曼聯如今依然堅持想要留下博格巴。據悉，曼聯明年會滿足博格巴的願望，將他賣給祖雲杜斯或皇家馬德里，屆時曼聯願意以1.2億英鎊（約6.2億令吉）的價格放走博格巴。

目前看來，博格巴再留曼聯1年比較符合各方的利益。曼聯今夏的重建任務繁重，失去博格巴，球隊的實力會大受打擊，球隊也很難在轉會市場買到合適的替代者。祖雲和皇馬今夏剩餘的預算恐怕都難以支撐他們完成博格巴的轉會。如果交易放到明年夏天，各方的準備都會更加充分，曼聯也願意在轉會費做出讓步。

曼聯目前並未收到關於博格巴的報價，也沒有任何的談判。曼聯仍相信博格巴本賽季會留隊。

博格巴經紀人:他沒做錯什麼

博格巴的經紀人拉伊奧拉說：“博格巴沒做錯任何事情。他一直都對曼聯保持尊重和職業態度。曼聯很早就知道他的感受。在沒有正確信息的情況下，其他人只是批評他令人遺憾，我也對曼聯沒有對此表明立場感到遺憾。希望各方很快就能找到解決方案。”

桑切斯要轉會需降薪

另一方面，曼聯前鋒桑切斯上賽季表現糟糕，他的高薪也成為球隊的負擔和隱患。桑切斯要轉會就需降薪。曼聯一直希望在今夏甩掉桑切斯。塞維拉與桑切斯聯繫在一起，智利人有機會重返西甲。對於曼聯而言，只要有人願意接盤，轉會費多少不是問題。曼聯甚至可以接受桑切斯租借離隊，並且承擔一部分工資。

桑切斯在美洲杯受傷，基本告別曼聯的季前備戰。這意味著新賽季，桑切斯在曼聯依舊很難翻身。桑切斯如果能夠轉會，塞維拉會是一個很好的選擇。

一直在跑步 曼聯訓練累吐球員

曼聯季前的兩堂訓練課，一些球員譴責主帥索爾斯克亞的訓練方式不夠科學，除了跑步沒有其他，而且這對身體過於繁重。不過，在索帥看來，強化體能已經成為球隊現在的必修課。

一些非英籍的球員對索帥的訓練方式提出質疑，表示只有“跑跑跑”，方法太古老、太英式。

事實上，索帥早就在夏季要球員作好心理準備。在假期期間，索帥就告知球員註意保持體重，回歸後要接受體能測試，測驗不過者將遭受懲罰。索帥決心將球員歷練成“跑男”。

索帥強調進攻的轉換速度，必須要以體能和能跑為支撐。這也是索帥為什麼喜歡拉什福德和馬夏爾而放棄費萊尼和盧卡庫的原因。從目前的引援來看，丹尼爾-詹姆斯和比薩卡也是年輕速度快、體能充沛。

球員的抱怨也反映出球隊內部存在的問題。一些球員對索帥的執教水準產生質疑、不夠信服。索帥需要在新賽季進一步證明自己的執教能力。