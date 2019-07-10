韓媽媽桑：私人機載飛摩洛哥 “10女遊艇侍劉特佐”

（首爾9日訊）韓國酒店媽媽桑大爆料，大馬富商劉特佐曾以私人飛機載送10名小姐到摩洛哥，在遊艇上度過6、7天，有些小姐更與劉特佐同房。

據韓國MBC節目《straight》報導，韓國娛樂經紀公司YG娛樂前社長梁鉉錫日前被爆出包下江南區知名媽媽桑“鄭媽媽”，與其店內小姐上高級遊艇招待馬來西亞富豪，雖然他否認，但負責仲介小姐的鄭姓媽媽桑已經承認，她聽從梁炫錫的指示動員旗下小姐，還因此獲得1億韓圜（約35萬令吉）酬勞。

梁鉉錫坦承認識鄭媽媽桑，也出席過飯局，但不認安排性招待，《straight》昨晚播出鄭媽媽桑的訪問，她稱一切都是應梁鉉錫的要求。

鄭媽媽桑表示自己英文不好，從未與劉特佐聯絡，梁鉉錫請子公司YGX的金老闆打電話給她，表示有外國客人要來，要她帶小姐過來吃飯，再去酒店。她接到指示後，就帶小姐出現。

《straight》報導，2014年10月“歐洲遠征隊”也是應梁鉉錫要求，鄭媽媽桑證實一行人搭劉特佐的私人飛機到摩洛哥，停在遊艇上度過6、7天。

梁鉉錫事前先請朋友拿一袋歐元現金，價值近2億韓元（約70萬令吉），稱是劉特佐要給小姐的出場費用”，還說1億韓圜（約35萬令吉）給小姐平分，剩下1億韓元給鄭媽媽桑，事成後梁鉉錫獲得手錶。

對此，梁鉉錫與金老闆並未做出回應。