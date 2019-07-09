患鼻癌肺部感染 前副部長詹姆士病逝

（古晉9日訊）前4屆曼旺區（現稱婆羅洲高原）國會議員兼聯邦副部長拿督斯里詹姆士達弗，約10年前患上鼻癌，期間積極接受治療對抗癌症，惟治療期間出現肺部感染及其他副作用，今日凌晨約1時在家中與世長辭，享年70歲。

他留下遺孀拿汀斯里克里斯蒂達烏、3名兒子及7名孫兒。家人表示，詹姆士達弗是於4月開始病情惡化，包括因喉嚨肌肉衰弱，出現吞嚥困難。

詹姆士達弗將於星期五早上10時在10哩的聖安教堂出殯，然後安葬在巴達旺的甘榜史達巴，也是他的出生及成長地方。

詹姆士達弗是環境科學專家，1999年以國陣直屬獨立人士出戰曼旺國會選區，他勝出後加入砂土保黨。

他4次出戰國選皆告捷，並於2009年12月14日受委為旅遊部長副部長，開始聯邦官職服務生涯。爾後，2013年5月16日受委為天然資源及環境部副部長，讓他得以發揮專長。

他於2015年第4次贏得國選後，受委為能源、綠色科技及水務部副部長，繼續從事他所專長的領域。

2018年，他的健康持續不佳，包括視力受影響、身體衰弱等因素，在第14屆國選開始前讓位給新人。

詹姆士達弗是砂土保黨資深領袖，除了在政治及環境科學方面的傑出表現，也落力推廣比達友語言及文化維護工作。

他在選區上，與華人選民關係良好，積極出席各項華社活動，也持續撥款給有需要的華社及華教組織。