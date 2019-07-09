新明華小老師鞭學生事件 董家教還原真相

（蒲種9日訊）蒲種新明華小董家教三機構針對臉書上有闗“老師鞭打學生”事件上的不實謠言給予澄清，並希望此事件能以和平方式解決與告一段落，讓學校回到健康風氣，也讓學生繼續安心和快樂學習。

董事部和家教協會今早召開近1個小時的記者會，指在臉書專頁有關“老師鞭打學生”事件的多則貼文有誤導公眾之嫌。

家協主席符德權和董事部理事黃文山也一一列出8項澄清，以還原事實真相：

★（一）專頁內容：老師把星期一的體育課改為科學課

校方澄清：老師依舊根據教學計劃進行體育課，活動為打籃球，當中只是抽出10分鐘時間檢查科學作業，所有同班同學皆可證明。

★（二）專頁內容：將近80%或30名學生被鞭打

校方澄清：共有17名學生被處罰。

★（三）專頁內容：7月1日，指校長不接見家長以解決問題

校方澄清：校長當時並不在學校，而是在縣教育局出席會議。

★（四）專頁內容：7月2日，指校長不接見家長

校方澄清：校長當時在雪邦華小出席縣級國語演講比賽。

★（五）專頁內容：專頁內容修改被鞭打的學生人數從30人改為21人

校方澄清：實際人數為17人。

★（六）專頁內容：管理員指老師於7月3日沒到學校教課

校方澄清：老師當天如常上學教課。

★（七）專頁內容：7月4日，管理員發表言論說校方和教育局在解決此事上誠意不足

校方澄清：校長在7月2日已在教育局官員面前，兩度向家長道歉

★（八）專頁內容：7月7日，家長在向媒體表示，老師是在體育課突擊檢查學生科學作業

校方澄清：老師在6月28日（星期五）已提醒學生，3天后的7月1日（星期一）須把科學練習交上。同時也叮嚀學生在周末須完成課題。

符德權表示，校方並沒有責怪家長，只希望此事可告一段落，也籲請家長們給予老師和學校支持與信任。

他提到，有關專頁帖文內容恐破壞學校名譽，導致學生人心惶惶，這對教育界和學校都不會帶來正面效果。若有問題，家長可直接與校方了解、處理和解決。

“我們希望家長給學校和老師支持，我們要相信社會還有很多好老師，他們用心栽培和教育我們的孩子。”

此外，黃文山則聲稱，有關專頁的帖文內容具誤導性，校方也不了解對方動機何在。

他強調，這名老師鞭打學生的動機是為了學生好、進步，不是因為生氣或報仇，班上有42名學生，很多學生都非常尊敬這名老師。

記者現場也有不少家長現身力挺校方，並表明希望此事件不會影響教師教學和學生的學習進度。

出席記者會的包括新明華小副董事長拿督沈水興、董事部總務謝廉鋅、理事彭康賢及家教協會財政潘日安。

警察錄供致學生恐懼

符德權聲稱，因有家長報案處理，因此上週六便衣警察便向十多名同班學生錄取口供，而部分學生甚至產生恐懼感。

他表示，根據教育部規定，當校方接獲投訴時須依據“1：3：7”標準作業程序，即在發生事故1天內，需向教育部提呈初步報告，並在3天內展開調查，同時要在7天內解決有關事件。

他解釋，“老師鞭打學生”事件發生於7月1日，在校方還來不及了解事件的來龍去脈之際，就已面對來自四面八方的網絡攻擊。

“鞭打學生的老師至今如常教課，和學生的關係也很好，而其他老師也會更加謹慎。

在調查報告還未出爐前，校長不能對外做出回應。”