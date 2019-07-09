【納吉世紀審訊】財部前秘書：表達有誤 否認說過SRC是首相的

（吉隆坡9日訊）財政部管理、貸款、金融市場與精算組前秘書馬里亞米否認，他曾說過“SRC國際公司是首相的”的言論，惟他同意，SRC公司迫切需要那筆貸款只是他自己的想法。

他是前首相拿督斯里納吉涉及SRC公司4200萬令洗黑錢案的第34天審訊中的第43名證人；他在接受首席辯護律師丹斯里沙菲宜的交叉盤問時，如此回應。

他澄清說，其下屬阿菲達在描述SRC公司時可能用了口語化的表達方式，那是阿菲達自己的詮釋。

此案第41名證人即財政部策略投資組副秘書阿菲達早前供證時提到，她曾詢問馬里亞米為何需準備SRC公司的貸款擔保書一事，後者的回應：“這（SRC公司）是首相的公司。”

針對他昨天供證時提及在壓力下，盡快準備好有關備忘錄，以便可在2011年8月17日的內閣會議中提呈，並指這是時任首相拿督斯里納吉在背後施壓一事，他則要澄清，其供證中提到的“壓力”是指他們須以比平常更快的速度，即僅有數小時的時間備妥有關備忘錄，工作環境令人感到壓力，而他使用“壓力”的字眼並不具惡意。

馬里亞米認同，加速準備有關備忘錄的指示是來自財政部秘書長，而非SRC公司，而且他與首相並沒直接聯系。

他解釋，時任財政部秘書長丹斯里旺阿都阿茲是聽命於納吉，而溝通的管道是由“最高層”向下傳達。

他同意沙菲宜所提，即他不知道納吉發出的指示的性質。

針對沙菲宜問到是否有官員問過首相、第二財長和財政部秘書長，為何SRC公司迫切需要那筆貸款的問題，他則回應說沒有，並認同那只是他自己的想法。

馬里亞米昨天說，SRC公司向退休基金局（KWAP）申請貸款的事宜，獲納吉特別關注。

“當時阿菲達阿茲娃有問我為何要加速處理SRC公司的擔保信。我告訴她，因為這是時任首相納吉特別關註及該公司迫切需要錢。”

SRC直接致函時任首相 申請換公司擁有權自上而下

前財政部副秘書長（系統和監管）拿督末諾納威說，SRC國際公司在申請更換公司擁有權的整個過程，可說是“自上而下”（top-down），因為有關申請信是由SRC國際公司直接致函給時任首相納吉的。

末諾納威是本案的第44名證人。64歲的他曾在2011年10月至2012年11月期間，出任財政部副秘書長（系統和監管），負責4個組別事務，其中一個最大的組別是財政部長機構。

他接受主控官拿督蘇海米伊布拉欣副檢察司盤問時表示，他在2012年2月2日接獲聲稱來自一馬發展公司的扎希泰益來電，對方指首相希望在2012年1月9日，可見到財政部回覆SRC國際公司申請擁有權變更的信函。

末諾納威說，相關信函是由SRC國際公司首席執行員聶法依沙所簽署。此信函是指明給首相，當中附上時任首相署部長（經濟策劃組）丹斯里諾莫哈末耶谷的會議記錄。

他提及，諾莫哈末耶谷有聯絡他，要求他處理更換SRC國際公司擁有權事宜，並提出將SRC國際公司的擁有權從一馬發展公司轉換到財政部旗下。

主控官追問說，他如何從電話中確認對方就是諾莫哈末耶谷？末諾納威則回應，他之前曾在經濟策劃組和對方共事，所以可聽得出對方的聲音。他表示，一般上，有關的公司會先向財政部提出申請，之後需通過一層層審核，但SRC國際公司的程序卻有些不同。

“如果這是來自首相（同意），我們只是執行，不用從下層（第一步驟）做起，因為首相已同意了，我們就正式化（formalize）整個過程。”

“因此，我便直接要求財政部長機構準備回覆SRC國際公司的申請信件，以提交給時任首相納吉。”

財部旗下公司每3月呈財報

蘇海米伊布拉欣詢問末諾納威，財政部長機構如何照顧或監管旗下公司，針對此提問，末諾納威回應表示，更準確的說法是監督（monitoring）。

他說明，我們有標準作業程序，財政部長機構旗下公司需每三個月提交財務報表給財政部長機構。他表示，除財務報表，這些公司也須向財政部長機構匯報公司活動，因為這些公司的活動會影響財政部。

蘇海米伊布拉欣繼續追問是否包括投資（活動）時，後者同意說：“是的，包括投資，以獲財政部的考慮和同意。”

“通過提交財務報表，有助財政部長機構了解公司的管理，以便財政部不會為公司的錯誤投資而負責任。”

申請信雖沒官方蓋章 納吉當場簽名同意

末諾納威感驚訝的是，盡管SRC國際公司擁有權變更的申請信並沒官方的蓋章，但納吉當場在申請信上簽名，表示同意有關擁有權變更建議。

他在接受蘇海米伊布拉欣的盤問時聲稱，他接獲一馬發展公司扎希泰益來電，指首相要看由財政部擬定的SRC國際公司擁有權變更信函，他隨後指示財政部長機構準備。

他是在2012年2月3日早上8時，和扎希泰益前往梳邦機場會見時任首相，並把信函交給他（納吉），對方也閱讀每一段，每一頁。

他驚訝的是，對方當場就在申請信上簽名，同意有關擁有權變更的建議。

“有關信函沒信頭（letterhead），因此，我返回財政部後，直接和首相機要秘書賽莫哈末夫茲見面，在對方的協助下，取得首相蓋章，並由賽莫哈末夫茲在有關的信件蓋上印章。”

末諾納威披露，他將原版沒信頭（letter head） 和日期的信及有副秘書長信頭的信都交給賽莫哈末夫茲。

針對為何要提交兩個版本的提問，他解釋，因為第一個（信）是原版，但沒印章，所以需另一封信，有其信頭的。

“這兩個版本隨後都蓋上了首相兼財長的蓋章，皆存檔在財政部。”