【妹割喉殺兄】憂死者向父告狀 妹怕受罰先下手為強

（太平9日訊）印裔少年被割喉殺害一案，嫌兇之一的14歲妹妹疑擔心死者向父親報告她平時在外行動受罰而與男友聯手殺死哥哥。

死者一名親友指出，死者家屬從一則電話錄音中，發現妹妹告知朋友目前其父親在泰工作，他的哥哥已讀取她與男友的電話交談內容，父親週日會返家，她很怕受到對付，因此她必須在父親回來之前行動。

這位親友稱，他們都無法了解女嫌凶為了此事，竟然與男友聯手殺害親兄，也懷疑她誤交損友所致。

證物含咖哩粉

他指出，至於真正殺害動機，大致上已知道手機為主要導因，至於再詳細的情況，則有待警方調查。

根據警方搜獲的證物顯示，當中竟然有一罐咖喱粉，據知，有關咖喱粉是嫌犯用來攻擊死者的“武器”之一，企圖讓死者雙眼被灼傷后失去反抗能力而任由宰割。

上述仿如電影情節，是2名嫌犯在受盤查時獲知。

案發后，2名嫌犯也以拖把將沾滿血跡的地面抹干凈，男嫌犯的衣服因為沾了鮮血，女嫌犯便把死者的T恤給予男嫌犯更換，以免在回家時引起懷疑。

此外，警方也起獲一把行兇的水果刀、一束用來綑綁死者雙手的塑料繩子，及兇殺案的導火線，即男嫌犯的手機。

警方今午受詢及死者生前在校行為及涉嫌殺兄的妹妹是否為問題學生，警方稱正進行深入調查，暫無法透露。