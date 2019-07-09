【國會】林冠英：視情況徵疏導費 財力夠就廢收費站

（吉隆坡9日訊）針對政府所收購大道在特許經營權結束後會否永遠征收交通疏導費，財政部長林冠英說，這胥視政府的財務能力，若政府能承擔營運與保養費，就能廢除收費站。

他今日在國會走廊受訪時說，“即使繼續征收的費用也會非常低，因為屆時已無需再承擔大道建設費與債務成本，只需承擔運作與保養成本。”

至於大道特許經營權到期後會否廢除收費站，林冠英說：“我們看情況，如果政府的財務能力提高，就可以承擔大道運作及保養費用，那就能廢除收費站。”

他強調，政府接管4條大道後對人民帶來的是實在的好處，反對黨議員是故意不明白。

“這些好處包括道路使用者可以即時享有降價的過路費、沒有延長大道特許經營權的代價、政府不用賠償給大道公司，以及通過政府發出債券的貸款能夠自給自足，不用政府出錢也不會納入赤字。”

較早前，林冠英在國會下議院會議回答馬華亞依淡區國會議員拿督斯裏魏家祥的提問時

告訴國會，政府收購4條收費大道及征收交通疏導費，將讓大道使用者節省近20億令吉過路費。

這4條大道分別是白沙羅─蒲種大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亞南大道（Kesas）及精明隧道（SMART）。

指大道使用者省近20億

他指出，原則上，征收疏導費的制度是非繁忙時段免收過路費，其他時段的過路費則折扣高達30%。

“大道使用者每年將節省高達1億8000萬令吉……這意味著消費人在這4條大道的特許經營期間節省近20億令吉過路費。”

林冠英說，這4條大道的特許經營期限是介於9年至20年，一旦被政府收購之後有關期限就會終止，就不會延長。“在特許經營權終止之後，疏導費將再次下降，以承擔大道營運與維修成本，不含任何賺錢元素。”

林冠英說，收購4條大道的方程式不是財政部草擬，而是由本地銀行的專家顧問草擬，如果前朝政府關心人民，應該早就推行這項措施。

他說，政府無需出資收購4條大道，並將因此節省至少53億令吉的賠償金，而大道使用者每年可節省的過路費高達1.8億令吉。

首相敦馬哈迪於2月23日宣布收購上述4條收費大道的建議，財政部跟著於6月21日向大道特許經營公司發出收購獻議。