不滿被批笨拙無能 特朗普拒與英大使打交道

（華盛頓9日訊）英國駐美大使達羅克早前被揭在外交電文中，批評美國總統特朗普笨拙及無能的事件持續發酵。特朗普在推特發文稱，不認識這名英國大使，並指對方在美國不受歡迎，亦未獲好評，強調不會再與達羅克打交道。美國官員稱，達羅克亦被取消與特朗普及卡塔爾元首埃米爾塔米姆的晚宴邀請。

特朗普又批評，即將離職的英國首相特麗莎梅在處理脫歐問題上一塌糊塗，指他曾指導特麗莎梅如何脫歐，但對方選擇了另一條路，認為對英國而言，很快有新首相是好消息。

英無意召回大使

特麗莎梅表示，密電外洩不能接受，不同意達羅克的意見，但對他充份信任，沒有打算將他召回。達羅克是英國最有經驗的外交官之一，於2016年1月起擔任英國駐美大使。此前，他曾擔任英國常駐歐盟代表和首相國家安全顧問。

取消大使赴宴邀請

英國外交部亦宣布對泄密事件進行徹查，並嚴懲始作俑者，同時認為此事不會損害英美關係。這次泄密事件是英國政府兩個多月內的第二宗。特麗莎梅5月怒炒前防長威廉森，指責他向外透露英國將允許華為有限度地參加5G建設。

正在訪美的英國貿易部長福克斯則強調，“達羅克沒有做錯任何事情，且在華盛頓備受尊敬”。但他也承認，這起泄密事件“足以對雙邊關係造成傷害，進而影響更廣泛的安全利益”。他表示，會在與特朗普千金伊萬卡會面時，向她表達歉意。

據報，達羅克原受邀出席美國財長姆欽周一與特朗普及卡塔爾元首的晚宴，但洩密事件發生後，有關邀請亦被取消。