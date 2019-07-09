包括M1A2坦克及刺針式導彈 美國務院批對台軍售

（華盛頓、台北9日訊）美國國務院不理中國反對，批准對台灣出售約22億美元（約91億令吉）軍備，並已知會國會，當中包括108輛M1A2T艾布蘭坦克、250支便攜式刺針防空導彈及相關設備。這是特朗普上台以來，美國政府第4次對台軍售，預料將進一步激怒中國。

美國國防安全合作署（DSCA）在聲明中提到，這項軍售案將幫助台灣軍隊現代化，保持可靠的防禦能力，有助於美國國家、經濟與安全利益，此軍售案不會改變台海的基本軍事平衡。

不過，美方早前計劃售台的標槍反裝甲導彈及拖式2B反裝甲導彈，並未包括在此次清單內。美國防部指，此兩項為續購項目，毋需公布在DSCA網站。

上月曾有報導指，美方叫停對台軍售，以避免在中美元首20國集團峰會會談前，刺激中方。

台表達感謝 嚇阻軍事威脅

對於美國批准軍售案，台灣總統府表示感謝，認為美國政府持續以具體行動，履行對台承諾，協助台灣阻嚇可能的軍事威脅，令台灣在捍衛台海和平及區域穩定，更具能力及信心。台灣將加速防務投資，並持續強化與美國及理念相近國家的安全夥伴關係。

台灣軍方亦表示感謝，指這是特朗普政府至今對台第4次軍售，顯示美國對台軍售趨於正常化，台美雙方會持續鞏固安全戰略夥伴關係。

台灣外交部說，華府依照《台灣關係法》持續對台售武，不會對兩岸關係造成影響，反而強化台灣的防衛實力，嚇阻可能的軍事進犯，才能維繫兩岸和平穩定。

中國早前已多次向美方表明反對美國對台售武，並要求美方恪守一中原則與中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫，謹慎和妥善處理好涉台問題，以免影響中美關係和台海和平穩定的大局。