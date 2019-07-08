將呈18歲可投票修正案 希盟同意自動登記選民

（布城8日訊）首相敦馬哈迪說，希盟同意在本次國會同時提呈“自動登記選民”和“投票年齡降至18歲”的憲法修正案。

他將會於本週三在國會召集朝野政黨討論有關把選民投票年齡及候選人年齡降低至18歲，以及推動選民自動登記等課題。

每週三國會回答問題

“我會在每週三出席國會，以回答國會議員的問題。”

他披露，希盟將會成立委員會來研究實踐競選承諾事宜。

“政府實踐了很多承諾，但卻不善於向民眾宣揚有關成就。”

賽沙迪：包括另2法案 18歲可競選本次國會完成

青年及體育部長賽沙迪說，首相將於本週三在國會召集朝野政黨討論關於修改投票法定年齡的修憲事宜，屆時，朝野政黨領袖皆會出席。

“首相將借此顯示朝野政黨可以共商此事，而所有大馬人也可以見證這個歷史性的一刻，即朝野政黨放下政治歧見，為未來下一代及年輕人而鬥爭。”

他披露，如今除了內閣，就連希盟最高領袖會議也已達成協議，以修改3項憲法，包括把投票年齡降低至18歲、讓國人自動登記為選民，以及把候選人年齡降低至18歲。

“我們將於本週三舉行的會議上以書面方式提呈這些建議，我也已經通知總檢察署及選舉委員會採取行動，好讓我們可以開始共同討論，並顯示大馬可以不分朝野的達致（共識）。”

受詢及這一切是否來得及在本次國會完成的問題時，他說：“是的。我們要感謝反對黨陣線分享他們的看法及關注有關事項，並從不接受到有條件的接受，而有關條件也在內閣及希盟最高領袖會議裡達致共識。”

詢及上述修正案會否納入二讀及三讀的修憲法案，並在同一日完成時，他說：“這是技術的環節，我們需要在本次的國會中進行此事，從而讓我們有時間為未來作出準備。至於會在哪一天完成，這是另一個課題，但必會在本次國會期間完成。”

至於當局會否重新向國會提呈該修憲法案的問題，他說，本週三舉行的會議將會討論技術性問題。