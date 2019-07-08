敦馬：只邀土著黨黨員入土團 希盟不再接受加盟

（布城8日訊）首相兼希盟名譽主席敦馬哈迪日前廣邀土著政黨包括巫統和伊斯蘭黨加入土團黨的言論引起坊間非議後，他澄清說，希盟不會再接受任何政黨加入，而土團黨只是廣邀其他土著政黨的黨員加入該黨，並不是廣邀土著政黨加入土團黨或希盟。

他說，若希盟接受新黨的加入，基於選區數量有限，屆時在挑選候選人方面可能會面對問題，因為人人都要當候選人。

“其實，馬來人並不擅長從政，他們多只是為了想當主席而成立政黨，因此，我不希望大馬出現二三十個土著政黨，否則最終會導致馬來人因為只有小黨的存在而失去權力。”

選區不夠分

他認為，4個政黨已經足夠，這不是出自種族因素，而是要拯救所有人，因為馬來人落後並不是他和黨的因素，而是因為馬來人不要團結。

“我因為邀請馬來政黨加入的言論而被批評，不過，希盟盟黨已接受我的解釋，並認為我沒有犯錯，所以他們並未‘攻擊’我。”

針對巫統主席阿末扎希拒絕加入土團黨的問題，馬哈迪說，那其他黨員可以加入。

“我只是要求馬來人不要成立太多政黨，因為根本不需要太多土著政黨，但他們若加入現有的政黨就不成問題。”

他強調，在過去一年來，希盟4黨的合作都沒有問題，只是各黨有各別內部的問題，包括沙巴民興黨在內，而內閣目前是由5個政黨在作決定，期間並未發生如其他國家所發生的丟瓶子和打人事件，顯見內閣還可合作及良好運作。