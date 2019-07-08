111校各獲1偵測器 每4小時匯報空氣素質











（新山8日訊）柔州環境局今日按照能源、科藝及環境部指示，派發111台空氣素質偵測器（VOC）予巴西古當區內111所政府學校，以進行持續一星期24小時啓動偵測，並且每天4個時段向當局匯報空氣素質指數。

柔州環境局官員於今午2時30分召集各校代表前往被充作臨時行動室的巴西古當室內體育館，給予校方指示後，進行分發工作。

柔州環境局官員卡瑪魯丁、莫哈末納茲和阿茲米今日代表柔州環境局局長萬阿都拉迪出席上述派發行動以及發言。

柔州環境局官員指出，當局指示校方必須24小時充電並且保持偵測狀態，並且置放在高樓處。

根據目前情況，空氣素質指數穩定，當局此次是為了要維持長時間進行更精細監測。

這項監測行動至本星期六（13日）為止，之後再視情況而定，是否需要繼續。

他表示，當局官員將在取回偵測器後，通過電腦分析空氣素質起伏的數據。

他說，當局與各校使用手機應用程式進行群組溝通，每所學校被指示必須每天4個時段向當局匯報空氣素質指數，若發現異樣情況，當局就會派員前往，使用氣體分析儀（Gasnet）做更仔細的偵測。

他說，目前當局只有兩台租借而來的氣體分析儀，每天可維持在15所學校進行偵測。

據了解，有關派發的空氣素質偵測器由當局租借自私人公司。

現場，各校代表列隊領取空氣素質偵測器時，將儀器序號報告予官員記錄。