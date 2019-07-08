恐怖家暴 不堪毒打分居 惡夫威脅殺人

（芙蓉8日訊）華裔婦女控訴，她與丈夫結婚5年，三度被丈夫暴打。她忍無可忍之下提出離婚，卻換來另一頓的家暴，以致她被打至頭破血流入院。丈夫甚至恫言，甚說她敢報案，就給她全家死；如果敢離婚，就給她活不了。

女事主馮女士（39歲）指出，她與丈夫（41歲）於2014年註冊結婚時已育有一兒，婚後因丈夫不允許她回娘家，漸漸地與家人斷絕聯系。

“直到2016年，我說想念父母，要求回娘家探望家人，結果他突然發狂打我，甚至企圖把我掐死，我成功逃跑，聯絡上母親後回到娘家，並辦理分居手續。”

要回娘家被暴打

由於孩子體弱多病常入院，夫妻倆還是會碰面。分開一段時間後，丈夫獻議她回去替他經營生意，答應每月支付她3000令吉工資，她為了生活於是同意，但最後丈夫無法兌現承諾，所以選擇離開。

“今年除夕夜，我決定回娘家，他不肯，狠狠地打了我一頓，甚至恐嚇我說若敢報案，就給我全家死；如果敢離婚，就給我活不了！”那次之後，她把孩子交給男方照顧，回到娘家與丈夫斷絕來往，偶爾到男方店鋪探望孩子。

婚前有暴力傾向 乖乖聽話就沒事

馮女士坦言，婚前已發覺丈夫脾氣暴躁，後來才發現對方有暴力傾向，只要乖乖聽話就不會被打。男事主曾有過一段婚姻，據知他曾對前妻、孩子甚至女傭動手。

她說，男事主不僅對她施以暴力，更盜用其社交媒體賬號散播抹黑消息，甚至拍攝視頻逼孩子說出中傷她的話。

“雖然已向警方報案，但現在我還是很擔心，不敢出門也不敢讓孩子上學，怕人身安全受到威脅。我只想好好生活，工作養活孩子和自己，希望受到有關方面的保護。”

工作地被襲擊 頭破血流送院

馮女士說，在今年5月學校假期，丈夫威脅說不要孩子了，若她也不管，就把孩子遺棄在外，於是她把孩子接回娘家。

“我想要擺脫他，於6月找律師辦理離婚手續，上周對方收到律師信後，開始跟蹤我，但我要撫養孩子，不能不上班，看在他沒有打擾我的份上，我以為自己安全，所以不予理會。”

她在朋友經營的洗車店工作，上周六（6日），由於母親要出遠門，所以她要求男事主幫忙照顧孩子，雙方在其工作地點碰面時，對方卻突然搶走其手機。

“我必須繼續工作，所以沒有與他糾纏，下午1時許，我替顧客停好車子，一打開車門就被他襲擊，他用拳頭毆打我的右臉和右眼，然後把我拖下車繼續毆打，印象中我有呼救，之後倒地不起。”

事後，她頭破血流昏迷被送入醫院，於下午4時左右蘇醒，最終後腦勺縫了3針，而布滿血絲的右眼仍需觀察，所幸沒有影響視力，其他的傷勢包括被踩踏肚子造成的內傷。

周世揚：暴力就是不對 吁男事主自首

羅白州議員周世揚指出，昨天接獲事主求助後，他馬上聯絡警方，獲知警方已向女事主錄取口供，並積極追查男事主下落。

“雖說家事難審，誰是誰非說不準，但使用暴力就是不對。我呼吁男事主向警方自首，還有保持冷靜，停止作出傷害任何人的行為。”

他說，對於家暴個案，受害者應第一時間受到保護，促請警方嚴厲執法，希望福利局也能提供援助，被揭發的家暴事件僅是冰山一角，呼吁受害者勇敢尋求保護。

“這次的涉案者不只施以暴力，更盜用受害者的社交媒體帳號，因此他會向大馬通訊及多媒體委員會（MCMC）反映。”

女性遭家暴應勇敢求助 林秀琴：WCC供法援

（檳城8日訊）雙溪檳榔區州議員林秀琴鼓勵面對家暴問題的女性，勇於尋求包括檳州婦女醒覺中心（WCC）等單位的協助，該中心除了提供輔導及改善家庭成員關係的建議方案，也提供所需的法律援助。

林秀琴接受光明日報訪問時說，家暴是多因素所造成，而根據她所接觸過的家暴個案，大部份個案是由家庭經濟壓力所引起。加上婦女一般上缺乏經濟獨立性，因而較容易成為家暴受害者。

她指出，一些遭受家暴的女性由於擔心把事情鬧上警局，和離婚之後本身和孩子將失去經濟支柱，惟有忍氣吞聲，並相信丈夫會改過自新。但根據她處理過的個案經驗，施暴者改過自新的紀錄並不高。

她說，在家暴環境下成長的孩子也會受到不良影響，包括兒子看到父親對母親施暴，長大後也可能有樣學樣；在家暴環境長大的孩子也可能會對婚姻產生恐懼。

她強調，本身並非鼓勵夫妻離異，但在一些出現家暴情況的家庭中，分開或許是對雙方及孩子較適當的方案。她呼籲社會給予面對家暴者，比如單親媽媽更多的鼓勵，扶助她們重獲新生。

談到預防家暴，林秀琴則認為，教育起著關鍵作用。孩子從小就應該被灌輸愛心及重家庭的觀念，有了正確的思維及心理素質，面對生活壓力時，也懂得如何適當處理，而非以家暴為出口。

面對家暴者可尋求檳州婦女醒覺中心（WCC）的援助。該中心檳島辦公室的聯絡號碼為04-2280342，詩布朗再也辦公室的聯絡號碼則是04-3988340。

根據福利局官網，面對家暴者可以撥打婦女部的關愛熱線15999，或直接到警局、福利局或醫院投報。受害者也可以向福利局申請緊急保護令（EPO）。