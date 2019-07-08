交長：25日重啟 東鐵40%工程交本地公司

（吉隆坡8日訊）交通部長陸兆福宣佈，政府將在本月25日舉行東海岸鐵路（ECRL）重啟儀式。依據新協議所闡明，有關計劃將保留40%工程予本地承包商，並為本地公司帶來巨大擴展機會和參與率。

他今早為“2019年大馬鐵路女性領導人大會”主持開幕時表示，隨著馬中兩方在重啟東鐵計劃談判上達成協議，除了調整和修改東鐵的路線，也成功降低造價成本，這也意味希盟政府成功消除此前所存在的不確定性。

他相信，本地企業會為此振奮。“長遠規劃來看，我們會充分利用戰略項目推動馬來西亞經濟。除基建工程，盼未來能將鐵路和港口連接，也確保鐵路邁向工業化發展。

此外，針對馬來西亞與新加坡將共同簽署柔新捷運系統（RTS）計劃的附加協議，五度展延至今年9月30日後再定奪一事，陸兆福強調，他有信心馬新政府一定能在期限前達成協議，並在兩個月後為馬新兩國人民捎來喜訊。

他致詞時提到，該部正在積極尋求解決柔新長堤的擁擠問題，並會持續與新加坡政府談判，共同探討以新加坡兀蘭北地鐵站透過柔新捷運系統連接至新山的各項方案。

他希望可看到柔新捷運系統順利落成。雖然，目前確實存在一些難題，但相信解決問題必須要有正確思路，我們也一定可找出各項創意性的解決方案。

“我非常感謝新加坡友人給予的務實合作，協助我們找出方法。”

“大馬政府沒停止檢討已展延至2020年5月的隆新高鐵（HSR）計劃，並努力找出可執行的方案，確保此項目的經濟和金融模式可持續性發展。”