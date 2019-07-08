讓路市會美化小販中心 好吃街前半段暫休業







（雙溪大年8日訊）二街“好吃街 ”小販中心前半段22名小販，即日起休業一個月，以讓路給市議會展開美化與加蓋工程；小販們笑稱營業三、四十年，是時候短暫休業出外旅遊，待工程竣工才重返原地營業。

“好吃街“小販中心現有設備簡陋，加上無蓋雨天帶來諸多不便，因此小販們向吉州行政議員黃思敏反映有關問題，並向房地部作出爭取後，雙溪大年市議會成功獲得30萬令吉撥款來提升硬體設施，包括更換新屋頂等。

工程將在近期內動工，舊屋頂將會被拆除後，改建半圓型的屋頂，同時中心也設有20架頂式抽風機，讓公眾擁有一個舒爽地方吃東西；另外，地磚也會重鋪，增設電燈及風扇等，工程分為2個階段，即前半段及後半段進行，預料2個月完成。

“好吃街”小販代表陳增江透露，前半段22名小販即日起休業一個月，有者提早休業，原本市議會職員打算在上個星期協助搬運攤位，不過因羅里拋錨而展延至今天，有關服務是免費的。

他指出，至於小販們的洗碗工具則必須自掏腰包，聘請羅里前來搬走，不過這些費用小販都願意自行承擔，該處小販休業期間也不會到其他地點做生意。

“好吃街”小販中心目前有44名小販，前半段有22名華裔小販，後半段則有12名華裔小販及10名巫裔小販，月租30令吉。