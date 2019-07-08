14歲妹與男友殺兄案 2嫌犯延扣6天

（太平8日訊）涉嫌與男友殺害哥哥的2名男女印裔嫌犯，今早被帶上太平法庭，獲得法庭批准延扣6天進行調查。

2名嫌犯於今早約9時35分，分別被帶上法庭，過後獲得推事伊達雅批准延扣6天至星期六，以讓警方作進一步的調查。

2名嫌犯在被帶上庭及帶走時，都以囚衣遮蓋著臉部，以避開鏡頭。

印裔中學生遭割喉殺害，棄屍住家隔鄰的空屋後部，警方調查揭發，他遭14歲的妹妹及妹妹15歲男友聯手殺害！

就讀太平愛德華七世中學的死者斯里達蘭（17歲），7月5日便失蹤，其家人遍尋不果後報警。

昨天今早11時許，有人在死者甘文丁湖景花園住家隔鄰空屋後部發現一具屍體，便據情報案，警方到場調查發現死者就是上述失蹤的斯里達蘭。

警方數小時捉人破案

這宗案件過後有突破性及驚人的發展，警方進行明查暗探後，在短短數個小時內扣捕了死者的妹妹及其男友，經過盤問，2人承認死者是他們聯手殺害。

太平警區主任奧斯曼指出，隨著死者的妹妹及男友承認聯手殺害死者後，警方已偵破了這起命案，不過詳情包括動機仍在調查中。

他表示，警方在本月5日便接獲死者家屬的投報指死者失蹤，並於昨日中午12時18分接到公眾的投報指發現屍體。

“死者的屍體已被送往怡保進行剖解。”

死者有一名姐姐和一名妹妹，父親是一名輔警，一家五口住在甘文丁湖景花園的單層排屋。

2天前放學後失蹤

據死者的同學披露，死者在前天（星期五）中午放學後便騎著摩多回家，過後便一直無法聯絡上，其家人也無法找到他。

同學說，就讀文科班的死者成績並非優良，但在學校的行為卻相當良好。

他們表示，死者的家屬昨天發現死者沒有返家後，便向同學查詢，但大家都不知道他去了哪里，電話也無法打通。

“今天（7月7日）中午，我們才接到消息指死者遇害了，同學都非常驚訝，卻不知道發生了什麼事。”

死者的鄰居受詢時表示，他是在昨早11時許被後巷傳來吵雜聲驚動，前往察看時才知悉發生命案。

他說，死者遇害後，遺體被裝在塑料袋中，棄在空屋的後部。

他表示，他與死者相識，並有打招呼，他譴責兇徒對一名中學生狠下毒手。