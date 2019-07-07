【中五生遭割喉慘死】妹妹不滿哥哥訓斥 與男友聯手殺害





（太平7日訊）疑不滿哥哥訓斥男友，14歲妹妹竟然與15歲男友連手將哥哥割喉殺害，並棄屍在隔鄰空屋後方。

就讀太平愛德華七世中學的印裔中學生斯裡達蘭（17歲）前天下課後不知所終，家人遍尋不果，今早才發現他遭割喉慘死。

死者有1姐1妹，父親是輔警，一家五口住在甘文丁湖景花園單層排屋。

據悉，死者在本月5日中午下課後放學回到家，逃學的妹妹與友人馬上作鳥獸散，妹妹男友一時慌亂，手機掉在地上，死者拾起後撥電給妹妹男友計叫他回來並加以訓斥，同時還要妹妹男友帶父母親來才能領回手機，死者妹妹疑不滿哥哥作為，再次把男友叫回來後聯手將哥哥制伏後再以利刀割哥哥的喉嚨及脈博。

死者妹妹與男友過後將哥哥的屍體裝進垃圾袋丟棄在隔壁空屋後方。

死者姐姐昨晚向警方報案說，她回到家看到弟弟的摩多停泊在屋外，惟不間蹤影。警方在接獲投報時也向在屋內打掃的工人錄供，工人告知當天下午有看到妹妹的朋友到家里，過后屋內就出現血跡。

今早死者家人在住家四處搜尋時，發現一個黑塑膠袋發出陣陣異味，其父親打開來看時竟然是死者，當場痛哭，鄰居看到了即向警方報案。

據同學說，斯里達蘭於就騎摩多回家，過後手機一直無法撥通，家人也無法找到他，同學也不知道他去了哪裡。

同學說，就讀文科班的斯里達蘭成績並非優良，但在校行為良好。

“今天中午我們才接到消息指他的屍體被發現，大家都非常驚訝，但不知道發生什麼事。”

死者鄰居受詢時說，他今早10時許聽到後巷傳來吵雜聲，前往察看才知悉發生命案。

太平警區主任奧斯曼指出，警方進行明查暗探後，在短短數個小時內扣捕了死者的妹妹及其男友，2人經過盤問後，承認死者是他們聯手殺害，而這宗凶殘的命案也宣告被偵破。

警目前仍追查其他涉案者。死者遺体經送往怡保剖驗，真正死因乃待報告出爐。