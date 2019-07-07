精神病患增需更多資源協助 李文材：社會醒覺為關鍵





（怡保7日訊）衛生部副部長李文材表示，國人患精神疾病的比率有增加的趨勢，雖然政府已有多項措施應對此事，但仍不足夠，還需要更多的資源來協助，尤其社會大眾對心理疾病的認識和醒覺是解決此問題的關鍵。

他今日在務邊區會服務中心召開記者會，受詢及有些保險公司已推出精神病患受保的配套，政府是否也會配合推行相關的措施時指出，政府歡迎保險公司將精神疾病納入受保項目當中。

他說，目前一些保險公司提供保障的精神疾病包括重度抑鬱癥（Major impression）、精神分裂（Schizophrenia）、強迫癥（OCD）、躁鬱癥（Bypolar）和圖雷特綜合癥（Tourette）。

他坦承，國人患精神疾病的確有增加的趨勢，但在緩解此問題上，社會大眾所扮演的角色更為重要，他希望更多人參與輔導或精神疾病相關的社區活動，輔助政府一起解決精神疾病比率增加的現象。

他透露，目前國內有322名精神科醫生，其中207人服務於政府機構，其餘在私人和大學服務，另有298名家庭專科醫生，全國有61所醫院有精神疾病專家駐守，958所診療所有提供精神疾病的治療和輔導服務。

他說，全國健康檢查計劃（PeKa B40）其中一項檢測也包括抑鬱、焦慮和壓力量表（Depression Anxiety Stress Scale， DASS）。

他表示，衛生部也積極推行社區精神健康計劃（Program Menteri），此計劃主要是聚集精神疾病康複者、患者、其親屬和醫護人員等一起進行活動，借此互相勉勵與協助。

他指出，衛生部也已推行職場輔導計劃（Program AKRAB），鼓勵職場上職員之間的互相幫助與輔助。另外，也和教育部配合在校內進行輔導的工作，而非政府組織例如心靈扶助協會（The Befrienders）也在發揮輔導的角色。