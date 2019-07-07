“我沒懶散掉以輕心” 柔大臣駁斥不重視空污

（依斯干達公主城7日訊）柔佛州務大臣強調，他在巴西古當空氣污染事件中並沒有懶散，也沒有掉以輕心！

柔州務大臣拿督薩魯丁今日反駁反對黨和外界指其並未重視巴西古當空氣污染案件的指控，重申自事件發生以來未曾懈怠，並與各政府機關保持緊密聯系及合作，確保人民安全，且州政府也將“巴西古當永續大藍圖”的制定納入進程，力證本身和州政府的立場。

他是在第十四屆第二期第一次柔佛州立法議會進行總答複時，這麼表示。

他說，在巴西古當空氣污染事件發生後即引來包括朝野陣營的批評和評論，但他強調，州政府並沒有輕視這起事件，而他在早前3月份首次爆發的金金河污染事件時，也幾乎天天到場了解事件進展。

他指出，州政府在金金河污染事件爆發初期，就立即撥出了640萬令吉清理有毒廢料，而在最近發生的巴西古當空氣污染事件中，他也時刻跟進並未撒手不管。

他也指示各政府單位，通過各種方式協助巴西古當居民，尤其是還在求學的孩子們。

他表示，州政府也將擬定“巴西古當永續大藍圖”，計劃將一些高風險的化學工廠重新安置，同時在住宅區與工業區之間設立緩沖區（buffer zone）。

“這些長期計劃也顯示了州政府非常認真對待巴西古當的環境污染事件。”