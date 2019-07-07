車泊機場5天855元 前DJ：來回首爾機票才900元







（吉隆坡7日訊）前電台DJ阿LUKE（陸秉超），近年來經常帶團出國；他日前便飛往首爾工作，不料5天後回國才發現停泊在吉隆坡國際機場(KLIA)停車場的泊車費，竟高達855令吉，讓他頓時晴天霹靂，崩潰的高喊：“我來回首爾機票才900令吉！”

據知，他向來有習慣，若出國天數不多，就會把轎車泊在機場的停車場，不料這次卻一時疏忽，誤闖了Premiere停車區，結束首爾之行返回機場取車後，在繳付停車費的機器顯示855令吉時，讓他當下錯愕傻眼。

欲哭無淚的他較後在臉書上哭訴：“在KLIA停了幾天車要付這麼多錢！怎麼辦？！為什麼受傷的總是我。”

他也寫說，他來回首爾的機票才900令吉，停車費已和機票價相差不遠；他雖心痛，但還是乖乖繳付這筆昂貴的停車費。

由於停泊費的數目太驚人，所以引起了不少網民的熱烈討論，甚至有不少留言教他“遺失泊車卡會便宜點”，但他回應：“不能假假遺失停車票據，因為會被查看閉路閉路電視和車子駛入的記錄。

阿LUKE提到，他會吸取此次教訓，就當付錢交學費，提醒自己事事要更謹慎，不要再粗心大意。

也有不少網民留言指，這筆數目可搭10趟德士來回機場了，並安慰他說：“就當破財擋災”，下次雙眼睜大不要再中招了！”

另外，也有網民爆料，其實MELODY DJ阿晨去年12月也同樣中過招，他當時是泊了2天11個小時4分鐘，結果要線繳付357令吉的泊車費；不料，阿LUKE這次誤踩“地雷區”的費用比阿晨更多，被笑指 “青出於藍”。