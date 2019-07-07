村民全程監督 森首位民選村長出爐









（芙蓉7日）森州首位民選邨長在邨民全程監督算票下出爐，張洪銘以多數票當選芭蕾新邨邨長!

芙蓉芭蕾新邨迎來森州首場民選邨長選舉，獲得339名邨民出來投下神聖的一票，投票率高達41.39%，2號候選人張洪銘以多數票成功當選。

這場邨長選舉今早9時至下午3時，在芭蕾新邨民眾會堂展開，以“一對一”單挑的方式展開。

張洪銘當選芭蕾新邨邨長

雖然不涉及政治和政黨背景，但據悉，1號候選人範麗萍是森州民政黨執行秘書;而2號候選人張洪銘則是行動黨芭蕾新邨支部的黨員。

這場邨長選舉由森華青主導，其他非政府組織淨選盟2.0、隆雪華青、甲華青成員也參與其中，工作人員約20人。

投票站以年齡層分為三個投票渠道進行登記，即1958年前出生者(61歲或以上)、1978至1959年出生者(41歲至60歲)和1998至1979年(21歲至40歲)。

在投票期間，朝野政黨領袖即交通部長陸兆福、森州行政議員張聒翔、森州馬華主席蕭開文等人也前來巡視。

投票結束後，邨長選舉委員會現場開箱，並以最原始的寫“正”字在黑班記錄糢式，而邨民則環繞四周全程觀看開票結果，計票員為李凱業外，另兩人為甲華青團長吳漢坤和雪隆華青團長謝光量。