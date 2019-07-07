婦女哮喘發作不治 空污奪命？





（新山7日訊）巴西古當自上個月20日爆發空氣污染事件以來，問題可謂一波未平一波又起，一名住在當地的巫裔婦女，疑因空氣不佳哮喘病發最終不治。針對婦女的遭遇，其家人強調並沒有怪罪政府，而是希望藉這次的不幸提醒其他有呼吸道問題的公眾，一定要“防備”，以免成為家人的遺憾。

住在巴西古當馬西旭日城的瑪麗妮（38歲，小販），疑因近期當地空氣素質欠佳，於5日晚上10時因呼吸困難被緊急送往新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）治療，惟最終於6日淩晨4時許不治。

瑪麗妮的小姑麗查受詢時披露，她的嫂嫂是一名在路邊擺攤的小販，一般營業時間是從上午11時至下午4時，無可避免長時間暴露在外頭。

她指，嫂嫂是在5日結束營業返家後，於晚上10時突感到呼吸困難，哥哥因此即刻召來救護車將嫂嫂送往醫院救治。

**衛長：獲完整報告才發言

據她了解，當晚醫生為嫂嫂檢查時，發現嫂嫂血液中的氧氣僅剩77%，盡管經過搶救，但嫂嫂翌日仍不治。

麗查強調，嫂嫂雖然在巴西古當爆發空氣污染的時間點哮喘病發不治，但家人並沒有怪罪這是政府的責任，並說這事情發生得太突然。

她說，她願意接受媒體的採訪，純粹是希望提醒那些和嫂嫂一樣有哮喘病或其他呼吸道問題的公眾，特別是巴西古當地區的居民不要不當一回事，該保護自己的時候還是要保護。

瑪麗妮生前與丈夫育有一名7歲的女兒，夫妻倆平常靠經營小吃攤過活，因此對於嫂嫂不幸離世，麗查表示自己也很心痛，但家人在難過的同時，更希望提醒人們要有警覺性。

針對巴西古當居民瑪麗妮哮喘病發的事件，衛生部長拿督斯里祖基菲里今日接受馬來郵報詢問時表示，他需要獲取死者完整的醫藥報告才發表談話。

另一方面，有關瑪麗妮病逝的事件，柔佛州巫統今日也在臉書貼文上載一則訊息，並聲稱瑪麗妮是近日巴西古當空污事件中的犧牲者。

柔衛生委會主席：報告未出爐 勿斷定空污致命

柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊針對廣傳的“巴西古當空氣污染致1死”的消息持保留意見，指在報告結果出爐之前，不能斷定巫裔婦女的死因與巴西古當空氣污染有關。

他說，初步調查結果會在今日出爐，並由衛生部長拿督斯里祖基菲里阿末發布。

他今日在柔佛州立法議會後受詢時，如是表示。

他也證實，確實有一人昨晚在醫院過世，但由於如今許多事件在未證實之前都與巴西古當空氣污染事件扯上關系，因此在結果出爐以前，不能做出這個結論。