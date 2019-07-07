青年與泰跑腿透過關卡 分批走私仿造鎗械





（加央7日訊）我國青年與泰國籍跑腿每週出入3次，公然透過馬泰邊境關卡，分批小量將仿造槍械運入我國。巴東勿剎刑事罪案調查組本月3日晚上8時15分，在加基武吉盧布西叻墾聯邦土地統一及復興局，搗破玻璃市歷年來最大宗仿造槍械案，在一間民宅起獲市值高達7萬令吉，各類型仿造軍火包括17把來福槍、213把短槍、164枚子彈等仿造軍火、49顆子彈滾珠軸承、36瓶氣槍壓縮氣瓶及2把手銬。警方初步調查發現涉案青年和跑腿每週平均出入境3次，以分批小量的方式將仿造槍械走私到我國。一般嫌犯和同僚會開車或騎摩多，從巴東勿剎或旺吉輦2個關卡出入境。

巴東勿剎警區主任莫哈末哈林說，嫌犯除了通過電話聯絡接訂單，也使用即時通訊程式WhatsApp開設群組來出售仿造槍械，不過一般只會接受熟客或熟人所介紹的新客的訂單，再使用快遞送貨。

他說，這批充公仿造槍械完全模仿真槍的大小及重量，所以容易吸引買家。男子以100令吉至2000令吉不等的市價賣出仿造槍械。

他說，警方暫時無法確定買家購買仿造槍械的用途，男子供證時指買家用作打獵，不過警方擔心流入本地市場的仿造槍械涉及刑事罪案，因此嚴加追查買家身份，以及協助走私這批貨的跑腿身份。

“嫌犯會把仿造槍械藏在盒子、草席、後車廂或兒童袋子來掩人耳目，每次走私可得100令吉至250令吉佣金。”

莫哈末哈林說，該名29歲男子曾於2016年因走私仿造槍械，被關稅局逮捕並定罪，罰款5000令吉。這是他第二次在走私仿造槍械罪名下被捕。

警方已將他押往加央法庭延扣7天至10日，在1960年軍火法令36（1）條文（擁有及進口仿造槍械），以及1957年警察法令89條文（非法擁有、製造、販賣及供應警察所用槍械及制服）助查。