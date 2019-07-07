李文材：誤解讓人聯想 Myokymia非毒氣污染引起

（怡保7日訊）衛生部副部長李文材表示，有關巴西古當12歲男童患上肌肉顫搐（Myokymia）的事件當中，坊間流傳對這個病症的誤導性理解，即把病症的“Myo ”字眼理解為“Muscle（肌肉）”；“Kymia”字眼則理解為化學，使人誤解以為這個病症是因當地毒氣污染事件而引起，但這並非事實。

他昨晚出席馬來西亞麻醉師協會和麻醉師學院晚宴致詞時指出，因為對這個病症的錯誤理解，人們將該男童肌肉活動失常的情況跟毒氣污染事件聯想在一起。

他說，小兒神經醫生已為該名男童進行了密集的檢驗，目前並沒有證據證實他的病症與當地毒氣污染事件有關，他希望這些醫藥事實可以辟謠並消除人們的錯誤理解。

李文材指出，衛生部現今面對各種挑戰其中包括巴西古當環境污染的事件，為達成聯合國設下的2030年可持續發展目標，衛生部嚴正看待此事。

他說，此外，衛生部理解《2006年私人醫療設施和服務條例》中的第7條醫藥費用條文已25年未有檢討，衛生部關注此事件，惟衛生部正積極與馬來西亞醫藥協會（MMA ）和其他的醫生組織商談，為求在不提高通貨膨脹和增加低收入和中等收入族群的負擔下進行。

針對話望生瓜拉格原住民患麻疹的疫情，他說，目前衛生部並未發現證據證實該地有其他的污染元素。他表示，當地原住民注射疫苗率偏低是導致麻疹疫情暴發的原因，另外原住民營養不良的情況，讓他們一旦患上麻疹後，死亡率更高。

他表示，他將確保原住民的食物供給計劃可在全國推行並持續性的進行，以確保類似事件不再發生。

另外，他指出，隨著醫療科技的迅速發展，醫療人員必須跟緊腳步提陞技能，尤其如今進入工業4.0和人工智能時代，許多工作都可被機器所替代。

他舉例，如今已有公司利用人工智能來進行X光照射，不過，他慶幸麻醉師仍然是人工智能無法取代的。

出席者還有馬來西亞麻醉師協會主席瑪茲達和馬來西亞麻醉師學院組合西拿督扎西扎哈山等人。